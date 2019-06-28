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Beşiktaş’tan Ekrem İmamoğlu’na yüzde 83,9 destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 11:52 | Son Güncelleme

Merakla beklenen 23 Haziran seçimleri geride kaldı.

Merakla beklenen 23 Haziran seçimleri geride kaldı. Millet İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu rakibinden 800 binden fazla oy alarak seçimi kazandı. Başkan İmamoğlu’na en büyük desteği ise Beşiktaş verdi. İstanbul’daki 39 ilçe arasında rekor katılım ile Beşiktaşlılar yüzde 83.9 ile oy oranı ile İmamoğlu’na destek verdi.

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Millet İttifakının adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakının adayı Binali Yıldırım’dan 800 binden fazla oy alarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Ortaya çıkan sonuçlar ile Başkan İmamoğlu’na en çok desteği ise Beşiktaş ilçesi verdi. Burada oyların yüzde 83.9’unu alan Başkan İmamoğlu, İstanbul’da en çok oyu Beşiktaş’tan aldı. Beşiktaş’a bağlı Levent, Levazım, Nispetiye, Etiler, Balmumcu ve Muradiye mahallelerinde Başkan İmamoğlu yüzde 90’a yakın oy alarak adeta İstanbul’da rekor kırdı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da vatandaşlar ile hem seçim gecesi Beşiktaş sokaklarında, meydanlarında bir araya gelerek hem de sosyal medya hesabından yayınladığı mesajlar ile Ekrem İmamoğlu’nu destekledikleri için teşekkür etti. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Beşiktaş’ı dünyanın en önemli merkezlerinden biri haline getirmek için bundan sonraki süreçte çok çalışacaklarını ve vatandaş ile katılımcı bir anlayışla sürekli bir araya gelerek sorunlara hep beraber çözüm üretileceğini de sözlerine ekledi.

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