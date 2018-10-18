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Beşir Derneği, Türkiye'nin dört bir yanında aşure dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 13:14 | Son Güncelleme

Beşir Derneği, Türkiye'nin dört bir yanında aşure dağıttı

İSTANBUL (AA) - Beşir Derneği, muharrem ayı vesilesiyle yüz binlerce kişiye aşure ikramında bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde gerçekleştirilen aşure dağıtım organizasyonuyla yardımlaşma kültürünün canlı tutulmasına katkı sağlandı.

Bu kapsamda Türkiye'nin 81 ilinde bulunan 250'ye yakın temsilciliği ve binlerce gönüllüsüyle muharrem ayı boyunca çalışmalarına devam eden Beşir Derneği, ülke genelinde yüz binlerce vatandaşa aşure dağıttı.

Aşırı tüketim, israf, güvenilir ve sağlıklı gıda üretimi, yoksulluk ve açlık konularda aktif bilgilendirme ve yardım çalışmaları da yürüten dernek, 16 Ekim Dünya Gıda Günü vesilesiyle dünya genelinde gıda, temiz içme suyu ve barınma yardımı bekleyen milyonlarca insana dikkati çekti.

Dernek, bu kapsamda dünyanın birçok mazlum coğrafyasında yemek dağıtımı, kışlık yardım, eğitim yardımları, barınma, temiz su kuyusu açma gibi çalışmalar yürütüyor.

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Anahtar Kelimeler:
aşure Beşir Derneği Muharrem Ayı

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