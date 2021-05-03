Beslediği sokak köpeği namazda bir an olsun yanından ayrılmadı

İlçede yaşayan Hasan Çalık, daha önce bitkin halde fark ettiği sokak köpeğini besledi. 'Yorgun' adı verilen köpek, açık alanda cuma namazı kılan Çalık'ın yanına geldi, patilerini omzuna koydu. Bu anları, çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Sosyal medyada görüntüler paylaşılan ilgi gördü.

"YAPTIĞIM İYİLİĞİ UNUTMUYOR"

Sokak hayvanlarının unutulmaması gerektiğini belirten Hasan Çalık, "Karnını doyurmuştum. Bazen de ona yiyecek veriyorum. Her görünce beni takip ediyor. Sadakat ve vefa işte; ona yaptığım iyiliği unutmuyor" dedi.



