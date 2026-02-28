KADIN

Beslenmesinden tek bir şeyi çıkardı 10 yaş gençleşti!

Yaşlanma karşıtı medikal uygulamalar kadar beslenme alışkanlıkları da cilt sağlığında belirleyici olabiliyor. 23 yıl önce hayatından şekeri tamamen çıkaran bir kadın, cildindeki gözle görülür değişimi anlattı. 50’li yaşlarında olmasına rağmen 40’larında gösterdiğini söyleyen kadın, genç görünümünün sırrını tek bir alışkanlığa bağlıyor: Şekersiz beslenme. İşte cildi içten destekleyen o yaklaşım…

Gökçen Kökden

Yaşlanma karşıtı bakım denince akla genellikle krem, serum ya da medikal uygulamalar geliyor. Ancak bazı uzmanlara göre cilt görünümünü etkileyen en kritik başlıklardan biri de beslenme. New York’ta yaşayan 53 yaşındaki bir kadın yıllar önce elerji sebebiyle şekeri hayatından çıkardıktan sonra daha genç göründüğü yorumlarını sık duymaya başladığını anlatttı. Peki bu hanımefendi nasıl beslendi?

Beslenmesinden tek bir şeyi çıkardı 10 yaş gençleşti! 1

Yaklaşık 23 yıl önce (kızının doğumundan sonra) şeker tükettiğinde kendini iyi hissetmediğini, bu nedenle şekeri bırakıp bazı nişastalı gıdaları da azalttığını söyleyen kadın, makyaj yapmamasına rağmen cildinin gergin ve parlak olduğunu belirtti.

ŞEKERİN CİLTTEKİ ETKİSİ: GLİKASYON

Beslenmesinden tek bir şeyi çıkardı 10 yaş gençleşti! 2

Uzmanlara göre beslenmede şeker arttığında sindirilen şeker molekülleri ciltteki bazı proteinlere bağlanabiliyor ve AGE’ler (ileri glikasyon son ürünleri) adı verilen bileşiklerin oluşumunu artırabiliyor. Bu süreçten kolajen ve elastin gibi cildin sıkılık–esneklik yapısında rol oynayan proteinlerin etkilenebileceği bunun da zamanla kuruluk, kırışıklık ve sarkma gibi görünüm değişikliklerine neden olabileceği belirtiliyor.

CİLDİNİZİ İÇTEN BESLEYİN

Cilt hasarını azaltmak için ilk adım toplam şeker tüketimini azaltmak. Şekeri olabildiğince minimum seviyeye indirin. Bunun yanı sıra sebze ve meybe tüketimini artırın. Çünkü sağlıklı bir cilt için antioksidan desteğine ihityacınız var.

SAĞLIKLI BİR CİLT İÇİN TÜKETİLMEMESİ GEREKENLER

Beslenmesinden tek bir şeyi çıkardı 10 yaş gençleşti! 3

Beyaz şeker
Şekerli içecekler
Beyaz ekmek, beyaz unlu ürünler
Paketli gıdalar
İşlenmiş et ürünleri
Fast food
Salamura ürünler
İşlenmiş hazır çorbalar

PEKİ NELER TÜKETİLMELİ?

Beslenmesinden tek bir şeyi çıkardı 10 yaş gençleşti! 4

Antioksidan bakımından zengin sebze ve meyveler
Sağlıklı yağlar (zeytinyağı, avokado vb.)
Omega-3 kaynakları
Protein kaynakları
Su

