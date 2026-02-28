Beslenmesinden tek bir şeyi çıkardı 10 yaş gençleşti!

Yaşlanma karşıtı bakım denince akla genellikle krem, serum ya da medikal uygulamalar geliyor. Ancak bazı uzmanlara göre cilt görünümünü etkileyen en kritik başlıklardan biri de beslenme. New York’ta yaşayan 53 yaşındaki bir kadın yıllar önce elerji sebebiyle şekeri hayatından çıkardıktan sonra daha genç göründüğü yorumlarını sık duymaya başladığını anlatttı. Peki bu hanımefendi nasıl beslendi?

Yaklaşık 23 yıl önce (kızının doğumundan sonra) şeker tükettiğinde kendini iyi hissetmediğini, bu nedenle şekeri bırakıp bazı nişastalı gıdaları da azalttığını söyleyen kadın, makyaj yapmamasına rağmen cildinin gergin ve parlak olduğunu belirtti.

ŞEKERİN CİLTTEKİ ETKİSİ: GLİKASYON

Uzmanlara göre beslenmede şeker arttığında sindirilen şeker molekülleri ciltteki bazı proteinlere bağlanabiliyor ve AGE’ler (ileri glikasyon son ürünleri) adı verilen bileşiklerin oluşumunu artırabiliyor. Bu süreçten kolajen ve elastin gibi cildin sıkılık–esneklik yapısında rol oynayan proteinlerin etkilenebileceği bunun da zamanla kuruluk, kırışıklık ve sarkma gibi görünüm değişikliklerine neden olabileceği belirtiliyor.

CİLDİNİZİ İÇTEN BESLEYİN

Cilt hasarını azaltmak için ilk adım toplam şeker tüketimini azaltmak. Şekeri olabildiğince minimum seviyeye indirin. Bunun yanı sıra sebze ve meybe tüketimini artırın. Çünkü sağlıklı bir cilt için antioksidan desteğine ihityacınız var.

SAĞLIKLI BİR CİLT İÇİN TÜKETİLMEMESİ GEREKENLER

Beyaz şeker

Şekerli içecekler

Beyaz ekmek, beyaz unlu ürünler

Paketli gıdalar

İşlenmiş et ürünleri

Fast food

Salamura ürünler

İşlenmiş hazır çorbalar

PEKİ NELER TÜKETİLMELİ?

Antioksidan bakımından zengin sebze ve meyveler

Sağlıklı yağlar (zeytinyağı, avokado vb.)

Omega-3 kaynakları

Protein kaynakları

Su