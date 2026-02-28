Merakla beklenen o gün geldi! Nadir görülen 'Gezegen geçidi' neyin habercisi?

Güneş Sistemi’nin altı gezegeni Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün 28 Şubat’ta 'gezegen geçidi' olarak adlandırılan nadir bir hizalanmada gökyüzünde bir araya geliyor.

Uzman astrolog Öner Döşer’e göre hareketlilik 27 Şubat gecesi, Güneş’in batışıyla başlayacak. Hava koşulları elverişli olursa ufuk çizgisinin üstünde kalan gezegenler çıplak gözle ya da basit gözlem araçları ile seçilebilecek.

Döşer, Güneş’in altında kalan gezegenlerin görülemeyeceğini, Plüton’un da bu dizilimde yer almayacağını belirtti.

Ufuk düzleminin üstünde ise Venüs, Merkür, Neptün, Satürn, Uranüs, Jüpiter ve Ay gözlemlenebilecek.

'UĞURLU KAVUŞUM'

Astrolojik açıdan en dikkat çeken başlıklardan biri, Ay ile Jüpiter’in kavuşumu. Döşer, bu kavuşumu 'uğurlu' olarak nitelendirdi.

Kavuşumun Yengeç burcunda gerçekleşmesinin; aile, yuva, yerleşim, ulusal konular ve duyguların öne çıkacağı bir döneme işaret ettiğini söyledi.

Ayrıca kavuşumun gökyüzünün en parlak yıldızlarından Sirius’a yakın konumlanması nedeniyle manevi açıdan da güçlü bir etki taşıdığı ifade ediliyor.

Ay’ın Venüs’le olumlu açısı duyguların daha rahat ifade edilmesini desteklerken, Merkür’le temasında 'retro' etkisi nedeniyle duyguların abartılı yansıyabileceği uyarısı yapılıyor. Ay–Jüpiter kavuşumunun 'büyütme' etkisi ise hem olumlu gelişmeleri hem de gergin atmosferi genişletebilir.

SAVAŞ ATMOSFERİ VE EKONOMİK TÜRBÜLANS UYARISI

Uzman astrolog Döşer’e göre Mars ile Uranüs arasındaki sert açı, küresel ölçekte savaş atmosferini ve ani gerilimleri tetikleyebilir.

Elektrik-elektronik arızalar, iletişim kesintileri ve teknolojik aksaklıklar gündeme gelebilir. Son yıllarda görülmeyen yoğunlukta Güneş lekelerinin de iletişim ve piyasalarda dalgalanma yaratabileceğini öne sürdü.

Astrolog, özellikle Mart ayının ilk günlerinde ve 3 Mart’taki Ay tutulmasını takip eden süreçte agresyon ve sert olay riskinin artabileceğini iddia etti. Bu süreçte nakit bulundurulması ve iletişimde temkinli olunması tavsiye ediliyor.

HAVA DURUMU VE SİSMİK HAREKETLİLİK İDDİASI

Gökyüzü hareketlerinin yeryüzüne yansımasına dair değerlendirmelerde bulunan Döşer, ani ve verimli yağışlara dikkat çekti.

Denizciler için temkin uyarısı yapılırken, 20 Mart sonrasında daha sıcak ve kuru bir hava dalgasının etkili olabileceği belirtti. Ayrıca sismik hareketlilikte artış yaşanabileceği de öngörüler arasında.

BURÇLARA ETKİSİ

Koç: Mars etkisiyle öfke kontrolü önemli. Ani çıkışlardan kaçının.

Boğa: Maddi konularda temkinli olun. Elektronik harcamalara dikkat.

İkizler: Merkür retrosu iletişim krizleri yaratabilir; sözlerinizi tartın.

Yengeç: Ay–Jüpiter kavuşumu sizi destekliyor; aile ve ev konuları gündemde.

Aslan: Manevi konular ve içsel farkındalık artıyor.

Başak: İş ve sağlıkta düzen şart; detayları gözden kaçırmayın.

Terazi: İlişkilerde hassas bir dönem; diplomasi kazandırır.

Akrep: Gizli gerilimler açığa çıkabilir; stratejik olun.

Yay: Jüpiter desteği fırsatlar getirebilir; ancak riskleri büyütmeyin.

Oğlak: Kariyerde sorumluluk artışı; planlı hareket edin.

Kova: Uranüs etkisiyle ani kararlar gündemde; sabırlı olun.

Balık: Duygusal dalgalanmalar yoğun; sezgiler güçlü.

'NEYİN HABERCİSİ?'

Astrolojik yorumlara göre 28 Şubat’taki gezegen geçidi; bir yandan büyüme ve fırsat enerjisini, diğer yandan gerilim ve sertleşme potansiyelini aynı anda barındırıyor.

Uzmanlara göre bu gökyüzü olayı; duyguların, ulusal meselelerin ve küresel gelişmelerin büyüteç altına alınacağı bir sürecin habercisi olabilir.

Mart ayının ilk günlerinde özellikle iletişim diline dikkat edilmesi ve ani tepkilerden kaçınılması öneriliyor.