Best modeli vuran sanık hakim karşısında

Best Model Of The World yarışması 2016 yılı birincisi ve dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran’ı vuran ve hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Serhat Okuducu’nun yargılanmasına başlandı. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada müşteki Onur Seyit Yaran ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya tutuklu sanık Serhat Okuducu SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

“Selamımı almayıp bana küfür etti”

Duruşmada savunma yapan sanık Serhat Okuducu, “Kesinlikle öldürme gibi bir kastım yok. Daha önceden aramızda sorun vardı ama halletmiştik. Yanına selam vermeye gittim, küfür etti bana. Ben Allah’ın selamını verdim, o selamımı almayıp küfür etti” ifadelerini kullandı.

“Beni kafamdan vurmaya çalıştı”

Aralarında daha önce küfürleşme olmadığını söyleyen müşteki Onur Seyit Yaran, “Aramızda husumet olmadı. Kendi kendine husumet beslemiş. Selamlaşma yoktu. Arkamızdan geldi ve beni dürterek belindeki silahı gösterdi. Beni kafamdan vurmaya çalıştı. Kaçmaya çalıştım. Kaçarken omzumdan vurdu. Bir butiğe saklandım ve polisi aradım. 3-4 dakika sonra polis geldi. Şikayetçiyim” diye konuştu.