Beta enfeksiyonu uyarısı: Tedavi edilmezse...

Mutlaka antibiyotik ile tedavi edilmesi gereken Beta, tedavi edilmediği takdirde kalp ve eklem romatizması ile böbrek iltihabına neden olabiliyor. Bu hastalığa yakalanan ve antibiyotik kullanımı 36 saati geçen çocukların okula dönmesinde sakınca olmadığını vurgulayan Memorial Ankara Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Op. Dr. Levent İlarslan, Beta enfeksiyonu ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

BAKTERİLERİN YOL AÇTIĞI BULAŞICI BİR HASTALIKTIR

Beta enfeksiyonu, A Grubu Beta Hemolitik Streptokok denilen bakterilerin yol açtığı bulaşıcı ve mikrobik bir hastalık olmaktadır. Ortaya çıktığı ilk günden itibaren hiçbir ilaca direnç geliştirmeyen Beta bakterisinin tedavisinde kullanılan antibiyotiğin, yeterli süre kadar alındığından emin olunması gerekmektedir. Boğazda iltihaplanma ile kendini gösteren ve özellikle kış aylarında insanı yatağa düşürecek kadar etkileyen Beta bakterisi, 5-15 yaş arasındaki okul çağı çocuklarını daha çok etkilemektedir.

İKİ YAŞ ALTI ÇOCUKLARDA NADİREN GÖRÜLÜYOR

Beta mikrobu insandan insana öksürük, aksırık gibi durumlarda solunum yoluyla bulaşmaktadır. Normalde sağlıklı bireylerde bulunmayan beta mikrobu, boğaz bölgesine gelerek yerleştiğinde bademcik iltihabına ve farenjite neden olmaktadır. Şiddetli boğaz ağrısı, 38 dereceden fazla ateş, boyunda şişmiş bezeler, ağız içerisinde küçük dil ve üst damakta görülen küçük kızarıklıklar ile boğazın arkasında bademcik üzerinde görülen beyaz lekeler beta enfeksiyonunu düşündüren bulgular arasında yer almaktadır. Beta boğaz enfeksiyonu iki yaş altı çocuklarda ise nadiren görülmektedir. Bu yaş grubu çocuklarda ise hafif bir ateşe ek olarak huzursuzluk ve beslenme güçlüğü izlenebilmektedir.