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Beta enfeksiyonu uyarısı: Tedavi edilmezse...

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2020 17:07 | Son Güncelleme

Kapalı ortamlarda zaman geçirme ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle ilişkili olarak ortaya çıkan Beta enfeksiyonu sonbaharla birlikte kendini göstermeye başladı. 5-15 yaş arası okul çağı çocuklarında gözlenen Beta enfeksiyonu ile ilgili uyarılarda bulunan uzmanlar, solunum yoluyla bulaşan bu hastalıkla ilgili tedavi ve alınması gereken önlemleri anlattı. İşte boğaz enfeksiyonlarında artış görülmesine neden olan Beta enfeksiyonu tedavisi ve belirtileri ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Beta enfeksiyonu uyarısı: Tedavi edilmezse...

Mutlaka antibiyotik ile tedavi edilmesi gereken Beta, tedavi edilmediği takdirde kalp ve eklem romatizması ile böbrek iltihabına neden olabiliyor. Bu hastalığa yakalanan ve antibiyotik kullanımı 36 saati geçen çocukların okula dönmesinde sakınca olmadığını vurgulayan Memorial Ankara Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Op. Dr. Levent İlarslan, Beta enfeksiyonu ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

BAKTERİLERİN YOL AÇTIĞI BULAŞICI BİR HASTALIKTIR

Beta enfeksiyonu, A Grubu Beta Hemolitik Streptokok denilen bakterilerin yol açtığı bulaşıcı ve mikrobik bir hastalık olmaktadır. Ortaya çıktığı ilk günden itibaren hiçbir ilaca direnç geliştirmeyen Beta bakterisinin tedavisinde kullanılan antibiyotiğin, yeterli süre kadar alındığından emin olunması gerekmektedir. Boğazda iltihaplanma ile kendini gösteren ve özellikle kış aylarında insanı yatağa düşürecek kadar etkileyen Beta bakterisi, 5-15 yaş arasındaki okul çağı çocuklarını daha çok etkilemektedir.

İKİ YAŞ ALTI ÇOCUKLARDA NADİREN GÖRÜLÜYOR

Beta mikrobu insandan insana öksürük, aksırık gibi durumlarda solunum yoluyla bulaşmaktadır. Normalde sağlıklı bireylerde bulunmayan beta mikrobu, boğaz bölgesine gelerek yerleştiğinde bademcik iltihabına ve farenjite neden olmaktadır. Şiddetli boğaz ağrısı, 38 dereceden fazla ateş, boyunda şişmiş bezeler, ağız içerisinde küçük dil ve üst damakta görülen küçük kızarıklıklar ile boğazın arkasında bademcik üzerinde görülen beyaz lekeler beta enfeksiyonunu düşündüren bulgular arasında yer almaktadır. Beta boğaz enfeksiyonu iki yaş altı çocuklarda ise nadiren görülmektedir. Bu yaş grubu çocuklarda ise hafif bir ateşe ek olarak huzursuzluk ve beslenme güçlüğü izlenebilmektedir.

TEK İLACI ANTİBİYOTİK

Beta bakterisi ile farklı bir virüsün neden olduğu boğaz ağrısı arasındaki farkı ortaya koymak sadece muayene ve hasta öyküsü ile mümkün olmayabilmektedir. Beta enfeksiyonun düşünüldüğü durumlarda boğaz kültürü alınarak, enfeksiyonun teyit edilmesi gerekmektedir. Hızlı test dakikalar içinde sonuç verirken, bu testlerde zaman zaman yalancı negatiflik de izlenebilmektedir. Bu sebeple ekim yapılarak 24-48 saatte sonuçlandırılan kültür bu açıdan daha güvenilir bir tespit yöntemi olmaktadır. Kültür sonucunda beta bakterisinin üremesi belirlenmiş ise mutlaka antibiyotik kullanılması gerekmektedir. Böylece hastalığın bulaştırıcılığı ile komplikasyonları kontrol altına alınmaktadır.

TEDAVİ SÜRECİNİN TAMAMLANMASI ÖNEMLİ

Penisilin, sefalosporinler beta boğaz enfeksiyonu için tercih edilen antibiyotik gruplarıdır. Tedavi genellikle 10 gün boyunca günde iki doz şeklinde uygulanırken, bir defalık penisilin enjeksiyonu da kullanılabilmektedir. Penisiline alerjisi olan kişilere alternatif bir antibiyotik verilmesi tercih edilirken, enfeksiyonu tamamen ortadan kaldırmak için tüm tedavi sürecini tamamlamak önem taşımaktadır. Bununla birlikte çocukların antibiyotiklerini belirtilen şekilde aldığından da emin olunmalıdır. Uygun şekilde tedavi edilmeyen Beta; kalp romatizması, eklem romatizması ve böbrek iltihabına neden olabilmektedir. Bu durum da çocukların sağlığını tehlikeye atmaktadır.

BETA ENFEKSİYONU OLAN ÇOCUKLARI RAHATLATMAK İÇİN 6 ÖNERİ

Antibiyotik tedavisinin yanı sıra, çocuklar için enfeksiyon döneminde rahatlatıcı şu önlemler alınabilir.

-Çocukların beslenmesinde yutması kolay olan çorba, makarna, yoğurt gibi yiyecekler tercih edilmelidir.
-Çocuklar bu dönemde yemek yemek veya bir şey içmek istemeyebilir, ancak yeterince sıvı aldıklarından emin olunmalıdır.
-Parasetamol veya ibuprofen ilaçları boğaz ağrısının hafiflemesine yardımcı olabilir. Doğru doz ilacın kullanımı çocuğun kilosuna bağlıdır ve mutlaka ilaç alımı konusunda doktora danışılmalıdır.
-4-5 yaşından büyük çocuklar için pastiller ve boğaz spreylerinin kullanımı, 6-8 yaş arası çocukların ise tuzlu su ile gargara yapması belirtilerin hafiflemesine yardımcı olur.
-Semptomlar düzelmezse veya üç günlük antibiyotik tedavisine rağmen kötüleşirse, doktora tekrar danışılması gerekir
-18 yaşından küçük çocuklara aspirin veya aspirin içeren ilaçlar verilmemelidir. Çocuklarda aspirin, Reye sendromu adı verilen ciddi bir soruna neden olabilir.

ANTİBİYOTİK KULLANIMI 36 SAATİ GEÇEN ÇOCUKLAR OKULA DÖNEBİLİR

Beta enfeksiyonu olan çocukların okula geri dönmeden önce antibiyotik tedavisine mutlaka başlanmış ve üzerinden 24 tercihen 36 saat geçmiş olması gerekmektedir. Bu önlem, enfeksiyonun başkalarına bulaşmasını engelleme amacını taşmaktadır. Bu şartlar altında, kendisini daha iyi hisseden ve artık ateşi yükselmeyen çocuklar okullarına geri dönebilir.

ELLERİ SIK SIK SABUNLA YIKAMAK GEREKİR

Çocukların ellerini sık sık sabun ve suyla yıkaması, enfeksiyonun yayılmasını önlemenin en iyi yollarından biridir. Bununla birlikte alkollü antiseptik jeller de tercih edilebilmektedir. Özellikle çocuklara hasta bir kişi ile karşılaştıktan sonra mutlaka el ve yüz hijyenine dikkat etmesi gerektiği anlatılmalı ve uygulamalı gösterilmelidir.

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