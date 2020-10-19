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Bethesda sadece Microsoft platformlarına özel olacak

OYUN HABERLERİ  | 19.10.2020 12:48 | Son Güncelleme

Microsoft’un kısa süre önce ZeniMax’ı satın almasıyla başlayan tartışmalar Phil Spencer’ın açıklamalarıyla sona erdi. Bethesda oyunları PS5’e gelmeyecek.

Bethesda sadece Microsoft platformlarına özel olacak

Microsoft kısa bir süre önce oyun tarafında önemli bir anlaşmaya imza atmıştı. Bu anlaşma çerçevesinde aralarında Bethesda’nın da yer aldığı pek çok stüdyoya sahip ZeniMax, Microsoft çatısı altına girmişti.

Bu anlaşmayla birlikte oyunseverlerin kafasında bazı soru işaretleri de oluştu. Microsoft’un Bethesda’yı çatısı altına alması bu stüdyo tarafından geliştirilen yapımların PlayStation platformuna gelmeyeceği anlamını da taşıyordu.

Lakin şimdilik konu hakkında Microsoft tarafından herhangi bir açıklamada bulunulmamıştı. Bethesda’nın geliştirdiği oyunların yüksek bütçeye sahip yapımlar olduğu ve bu yapımlarının mali tabloda karşılık bulabilmesi için PlayStation platformuna da çıkması gerektiği iddia ediliyordu. Fakat bu iddialar Xbox’ın en yetkili isimlerinden biri olan Phil Spencer tarafından çürütüldü.

PHİL SPENCER'DAN BETHESDA İÇİN PS5 AÇIKLAMASI

Konu hakkında net açıklamalarda bulunan Spencer, mali yükü fazla oyunları PlayStation’a getirmeden satışa sunacak güçlerinin olduğunu vurguladı. Nintendo ile olan ilişkilerine de değinen Xbox‘ın yetkili ismi, aralarının iyi olduğunu lakin bu ilişkinin çok da sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

Görünen o ki önümüzdeki dönemde PlayStation 5 sahipleri Bethesda’nın imzasını taşıyan yeni oyunları oynayamayacaklar. Bu aslında çok hoş bir durum değil. Fakat xCloud sistemi sayesinde yakın zamanda akıllı telefonlarda bile Xbox oyunlarını oynamak mümkün olacak.

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