Beyaz ayakkabı nasıl temizlenmeli?

Ayakkabı temizleme için bilinen cilalama gibi pek çok yöntem bulunur ancak ayakkabı beyaz olunca, daha farklı yöntemler kullanmak gerekebilir. Bu noktada beyaz spor ayakkabı temizleme ile ilgili birçok ipucu hazırladık. Hadi hep birlikte bu ipuçlarına göz atalım... Diş Macunu ve Diş Fırçası ile Beyaz Ayakkabı Temizliği Ayakkabı temizleme hususunda evinizde bulunan pek çok üründen faydalanabilirsiniz. Beyaz ayakkabınızın taban harici kalan bölümlerine, aldığınız diş macununu ufak miktarlarda yayarak ve fırçayarak temizleyebilirsiniz. Diş macunu kullanarak temizlediğiniz ayakkabıları, çok fazla su değdirmeden iyice diş macunundan arındırmanız gerekir. Eğer çok fazla diş macunu kullanmışsanız ya da işlem sonrası iyice kurulamamışsanız; ayakkabılar suyla temas ettiği zaman köpürebilir. Yüzey kısmı kumaştan yapılan ayakkabılar için diş macunu kullanmak çok etkili bir sonuç vermeyebilir. Diş macunu özellikle deri ayakkabılar için önerilir. Beyaz Spor Ayakkabılarını Temizleme Beyaz spor ayakkabı temizleme için de farklı yöntemler bulunur. Spor ayakkabıların genelde kumaştan yapılması diş macunu ve sirke gibi işlemlerden uzak durmanızı gerektirir. Önce ayakkabı üzerindeki kirleri, bir kağıt havlu yardımıyla temizleyin. Ardından yine evinizde kolayca bulunabilen bulaşık deterjanını kullanabilirsiniz. Temiz bir bez yardımıyla, deterjanı ayakkabınızın her yerine gelecek şekilde yayın ve ovalayın. Ayakkabınızı birkaç saat kuruttuktan sonra temiz ve tekrar kullanıma hazır halde bulabilirsiniz. Bu kullanışlı ayakkabılar, beyaz renkleri yüzünden yıpranmayı hemen belli ederler. Beyaz ayakkabılarınızı temizleme yöntemleri arasında akla gelen ilk çözüm; beyaz sirkedir. Beyaz sirkeyi küçük bir ölçüde herhangi bir bez yardımıyla kullanabilirsiniz. Tabanları ve taban kayışları dışında kolayca beyaz ayakkabınızın yüzeyini temizleyebilirsiniz. Ayakkabılarınızı sirke ile temizledikten sonra birkaç saatlik bekleyişin ardından gönül rahatlığı ile tekrar giyebilirsiniz.

Beyaz Ayakkabılarda Sararma Problemine Çözüm Yolu Özellikle beyaz ayakkabılar, uzun süren kullanımın ardından yüzeyde sararma gösterir. Beyaz ayakkabı sararması nasıl temizlenir denilince akla ilk gelen ürün yine beyaz sirkedir. Beyaz sirkeyi yalnız başına kullanmak bazen ayakkabı yüzeyindeki sararmaları temizlemekte etkin olmayabilir. Bu sebeple kolayca bulabileceğiniz birkaç malzemeyi beyaz sirke ile birleştirerek daha kaliteli bir temizlik yapabilirsiniz. Bu malzemeler; Bir çorba kaşığı beyaz sirke,

Bir çorba kaşığı ılık su,

Bir çorba kaşığı kabartma tozu. Malzemeleri uygun bir kapta birleştirip karıştırdıktan sonra temiz bir bez yardımı ile ayakkabı yüzeyinde sararmış bölgelere ovalayarak uygulayın. Ardından başka bir kuru bez yardımı ile işlem yaptığınız karışımı temizleyin ve son olarak ayakkabıyı kuruması için bırakın. Hazır Ayakkabı Temizleme Ürünleri Evinizde kolayca bulabileceğiniz ürünlerden ziyade, beyaz ayakkabılarınızı temizlemek için üretilmiş malzemeler de bulunur. Beyaz ayakkabı temizleme köpüğü ya da şampuanı olarak satılan ürün sayesinde kolay ve basit işlemlerle ayakkabınızı temizleyebilirsiniz. Ayakkabı ve spor mağazalarından kolayca satın alabileceğiniz ürün, artık bazı zincir market kuruluşları ve internet satış siteleri üzerinden de temin edilebilir. Ürünün uygulanmasına gelince, ayakkabınızın tüm yüzeylerine az bir miktar olmak koşuluyla nemli bir bezle uygulayın. Ardından kuru ve temiz bir bez yardımıyla ürünü çıkartın ve yüzeydeki nemden arındırın. Bu işlemi düzenli bir şekilde belli zaman aralıklarıyla gerçekleştirmeniz size daha etkili bir sonuç verecektir.

Ayakkabı Temizleme Kitleri Beyaz ayakkabı temizleyici olarak da bulabileceğiniz ürünler genellikle ayakkabı mağazalarında yer alan temizleme kitlerinden farklılık gösterir. Bahsi geçen kitler, genellikle rugan ve deri ayakkabıların temizliğine özen göstermek amacıyla üretilmektedir. Eğer temizlemek istediğiniz beyaz ayakkabı da bu şekilde rugan veya deri ise; kitleri rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayakkabı mağazalarında satılan bu kitlerin içinde; temizleme malzemelerinin yanı sıra bakım ürünleri de bulunmaktadır. Bu bakım ürünlerini rutin bir çizelgede uygulamanız, ayakkabınızı kirlere karşı daha korunaklı bir hale getirecek ve temiz görünümünü koruyacaktır. Sprey Temizleyiciler Şimdiye kadar gördüğünüz malzemelere nazaran daha kolay bir yöntem olan spreyler de ayakkabı temizliği için tercih edilebilen bir üründür. Beyaz ayakkabı temizleme spreyi uygulanışı açısından sizi daha az uğraştıracak alternatif bir üründür. Spreylerin en büyük avantajı ise; uygulamak için çok kısa bir süre gerektirmesidir. Dolayısıyla temizleme spreyinizi yanınızda taşıyarak gün içerisinde meydana gelen herhangi bir kirlenmede kolayca kullanabilirsiniz. Kolayca taşınabilir ve uygulanabilir olması açısından iş hayatında sıkça tercih edilen bir üründür ancak bu spreyler, şampuan ve köpüklerin aksine kolayca bulabileceğiniz bir ürün olmayabilir.