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'Beyaz Cennet' Pamukkale ve Antalya sahilleri turistlere kaldı

07.05.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Pamukkale, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmadan muaf olan turistlerin akınına uğradı. Travertenler üzerinde yürüyen turistler, doğal güzelliğin tadını çıkardı. Öte yandan hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü turizmin kenti Antalya'da da kısıtlamadan muaf turistler, sahilde denize girip yüzdü.

'Beyaz Cennet' Pamukkale ve Antalya sahilleri turistlere kaldı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'de yabancı turistler yoğunluk oluşturdu. Tam kapanmadan muaf olan yabancı turistler, doğal güzelliği ve tarihi dokusuyla ön planda olan 'Beyaz Cennet'e ilgi gösterdi. Travertenler üzerinde yürüyüş yapan turistler, yaz-kış sıcaklığı 36 derece olan Antik Havuz'da termal suya girmenin keyfini sürdü. Eşsiz ortamın tadını çıkartan ziyaretçiler, cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf ve video çekerek, bu anları ölümsüzleştirdi.

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Ukrayna'dan gelen turistlerden Tania Tatyana, Pamukkale'nin benzersiz bir güzelliğe sahip olduğunu belirtti. Travertenlerde yürümenin çok farklı bir his olduğunu ifade eden Tatyana, "Türkiye'ye pandemi döneminde tatile geldik. Burası çok güzel bir yer. Hayranlık verici bir ortamı var. Restoranlar paket servis yaparak çalışıyor. Oturup yemek yiyemiyoruz. Eskiye göre burada az turist olduğunu gördük. Ancak tarihi ve doğal yerleri rahatça gezebilir çok güzel fotoğraflar çekilebiliyor" dedi.

Rusya'dan gelen Svetlana Zilvova ise, "Pamukkale'ye hayran kaldım. Arkadaşımla buraya geldim. Pandemi nedeniyle önlemler üst seviyede. Doğal güzelliğin tadını çıkarıyoruz" diye konuştu.

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KISITLAMADAN MUAF TURİSTLER SAHİLDE

Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü turizmin kenti Antalya'da kısıtlamadan muaf turistler, sahilde denize girip yüzdü.

Kısıtlamadan muaf olan yabancı turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin keyfini çıkarıyor. Sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte sahile gelen turistlerden bazıları kitap okumayı ve güneşlenmeyi tercih etti, bazıları da birlikte geldikleri arkadaşlarıyla denizde uzun uzun sohbet edip yüzdü.

Sahillerde turistler denize girerken, polis ekipleri de şehrin ana caddeleri ve bulvarları üzerindeki denetimlerini sürdürdü. Bazı denetim noktalarında uzun kuyruklar oluştu.

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(DHA)

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antalya Pamukkale

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