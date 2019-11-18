HABER

Beyaz cennet Pamukkale'de ara tatil bereketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 10:44 | Son Güncelleme

 TÜRKİYE'nin önemli turizm alanlarından, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de, 'ara tatil' bereketi yaşanıyor.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - TÜRKİYE'nin önemli turizm alanlarından, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de, 'ara tatil' bereketi yaşanıyor.
15 Kasım Cuma günü başlayan ve 25 Kasım'da sona erecek ara tatil nedeniyle Pamukkale'deki oteller, günler öncesinden yapılan rezervasyonlarla doldu. Travertenleriyle dünyaca ünlü 'beyaz cennet'te, otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Türkiye'nin çeşitli illerinden Pamukkale'ye gelen yerli turistler, otellerdeki termal havuzlara girip, sıcak suyun keyfini çıkardı. Özellikle Pamukkale'yi daha önce görmeyen çocuklar, ara tatilde beyaz travertenlerin üzerinde yürümenin mutluluğunu yaşadı. Bazı turistler de yaz-kış sıcaklığı 36 derece olan, içerisinde tarihi sütunların bulunduğu antik havuzda yüzme deneyimini yaşadı.
'DOLULUK ORANI YÜZDE 100'E ULAŞTI'
Denizli Turistik Otel ve İşletmecileri (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, doluluk oranlarının turizmciler için sevindirici olduğunu söyledi. Pamukkale'nin doğal ve tarihi güzellikleriyle Türkiye'nin en iyi tatil seçeneklerinden biri olduğunu belirterek, "Ara tatil, yerli turist hareketini artırdı. Bölgemize de yoğun bir ziyaretçi talebi oldu. Termal turizmde önemli bir nokta olan Karahayıt'a da yoğun bir talep gerçekleşti. Otellerimizdeki doluluk oranları yüzde 100 seviyesine ulaştı. Pamukkale'ye gelen turistler tatillerini dolu dolu geçirebiliyor. 'Beyaz cennet'in eşsiz güzelliğini yerinde görebilme şansı yakalayan turistler, paraşüt ve balon turları da ile adrenalin yaşayabiliyor" diye konuştu.
TURİSTLER HAYRAN KALDI
Ara tatilde Pamukkale'yi tercih eden ziyaretçilerden Fatma Tetik, "Pamukkale bir doğa harikası. Ara tatilde burayı görmek istedik. Travertenlere hayran kaldım" dedi. Bodrum'dan tatil için Karahayıt'a gelen Muhammet Can ise "Pamukkale'nin şifalı sularından faydalanmak için buraya geldik. Burada her şey çok güzel. Travertenlerin üzerinde yürüyüp, Hierapolis Antik Kenti'ndeki kalıntıları görme fırsatı yakaladık" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

PARTNER 770 gram doğmuştu! İşte son hali 770 gram doğmuştu! İşte son hali
İstanbul sokaklarındaki ‘hayati’ tehlikelerİstanbul sokaklarındaki ‘hayati’ tehlikeler
Sinop'a özgü maket kotralara ilgi yoğunSinop'a özgü maket kotralara ilgi yoğun
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

İşte EURO 2020’deki muhtemel rakiplerimiz

İşte EURO 2020’deki muhtemel rakiplerimiz

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

İran'dan sonra şimdi de orası! Parlamento binasını kuşattılar!

İran'dan sonra şimdi de orası! Parlamento binasını kuşattılar!

Flaş sözler: ABD için tatsız haber

Flaş sözler: ABD için tatsız haber

Tepki çeken açıklama: Yavaş olabilir ama kuduz köpek değil

Tepki çeken açıklama: Yavaş olabilir ama kuduz köpek değil

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yunan polisi 30 göçmeni dövüp, değerli eşyalarını alarak Türkiye'ye gönderdi

Yunan polisi 30 göçmeni dövüp, değerli eşyalarını alarak Türkiye'ye gönderdi

İstanbul sokaklarındaki ‘hayati’ tehlikeler

İstanbul sokaklarındaki ‘hayati’ tehlikeler

Üvey anne dehşeti! 'Sürekli ağlıyor' diye dövüp komaya soktu

Üvey anne dehşeti!

Adana'da cinsel gücü artırıcı çikolata operasyonu

Adana'da cinsel gücü artırıcı çikolata operasyonu

Çanakkale açıklarında 51 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında yakalandılar!

E-5’te zincirleme kaza! Bir araç takla attı

E-5’te zincirleme kaza! Bir araç takla attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.