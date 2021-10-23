Beyaz kıyafetlerin kabusu koltuk altı lekelerinden kurtulmak mümkün! Bu sarı lekeleri temizlemek için...

Pek çok insan terlemeyle oluşan kıyafet lekelerinden şikayetçi ancak bunu nasıl çözeceğini bilemiyor. Aslında kıyafetlerinizi ter lekelerinden arındırmak düşündüğünüz kadar zor değil. Peki koltuk altı sararan kıyafetleri temizlemenin yöntemleri neler? İşte ter lekelerini pratik bir şekilde çıkararak sizi yeni kıyafet almaktan kurtaracak basit ve pratik yöntemler...

TUZLA GELEN TEMİZLİK

Koltuk altı sararmasını çıkarmanın en eski ve bilinen yöntemlerinden biri tuz ile temizlemektir.

Ilık suyla ıslattığınız kıyafetin koltuk altını tuz ile iyice ovarak bir gece ılık su içerisinde bekletmelisiniz.

Duruladığınız kıyafeti çamaşır makinesine atarak yıkayabilirsiniz.

İNATÇI LEKELERİN DÜŞMANI BULAŞIK DETERJANI

Yağlı ve inatçı lekeler üzerinde etkili olan bulaşık deterjanını ter lekesini çıkarmak için de kullanabilirsiniz.

Bulaşık deterjanını direkt olarak sararan bölgenin üzerine dökerek ılık suyla çitileyip bekletin.

Bir saat kadar deterjanla beklettiğiniz kıyafetinizi duruladıktan sonra makinede yıkayabilirsiniz.

KARBONAT BEYAZLIĞI

Koltuk altı sararmasını çıkarmak için leke kabartmada etkili bir madde olan karbonattan faydalanabilirsiniz.

Karbonatı limon suyu ile beraber kullanırsanız daha etkili bir sonuç elde edersiniz.

Islattığınız lekenin üzerine karbonatı döküp üzerine limon suyunu sıkarak leke gözden kaybolana kadar bekletin.

Bol su ile durulayıp yıkayabilirsiniz.

RENKLİLER İÇİN SİRKE

Renkli kıyafetlerinizde oluşan koltuk altı lekeleri için sirkenin gücüne güvenebilirsiniz.

Sirkeli sıcak suyun içerisinde bir gece beklettiğiniz kıyafetinizin üzerindeki lekenin renginin kırıldığını göreceksiniz.

Sirke kullanmanız kıyafetin renginde sorun oluşturabileceğinden beyaz kıyafetlerinizde denemekten kaçının.

BEYAZ SABUN MUCİZESİ