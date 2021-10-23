Beyaz kıyafetlerin kabusu koltuk altı lekelerinden kurtulmak mümkün! Bu sarı lekeleri temizlemek için...

Pek çok insan terlemeyle oluşan kıyafet lekelerinden şikayetçi ancak bunu nasıl çözeceğini bilemiyor. Aslında kıyafetlerinizi ter lekelerinden arındırmak düşündüğünüz kadar zor değil. Peki koltuk altı sararan kıyafetleri temizlemenin yöntemleri neler? İşte ter lekelerini pratik bir şekilde çıkararak sizi yeni kıyafet almaktan kurtaracak basit ve pratik yöntemler...
Koltuk altı sararmasını çıkarmanın en eski ve bilinen yöntemlerinden biri tuz ile temizlemektir.
Ilık suyla ıslattığınız kıyafetin koltuk altını tuz ile iyice ovarak bir gece ılık su içerisinde bekletmelisiniz.
Yağlı ve inatçı lekeler üzerinde etkili olan bulaşık deterjanını ter lekesini çıkarmak için de kullanabilirsiniz.
Bulaşık deterjanını direkt olarak sararan bölgenin üzerine dökerek ılık suyla çitileyip bekletin.
Koltuk altı sararmasını çıkarmak için leke kabartmada etkili bir madde olan karbonattan faydalanabilirsiniz.
Karbonatı limon suyu ile beraber kullanırsanız daha etkili bir sonuç elde edersiniz.
Islattığınız lekenin üzerine karbonatı döküp üzerine limon suyunu sıkarak leke gözden kaybolana kadar bekletin.
Renkli kıyafetlerinizde oluşan koltuk altı lekeleri için sirkenin gücüne güvenebilirsiniz.
Sirkeli sıcak suyun içerisinde bir gece beklettiğiniz kıyafetinizin üzerindeki lekenin renginin kırıldığını göreceksiniz.
Doğal içeriğiyle etkili temizlik sunan beyaz sabunu da koltuk altı sararmalarından kurtulmak için kullanabilirsiniz.
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