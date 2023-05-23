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Beyaz Saray'da 'Nazi' paniği: ABD alarma geçti! Araçtan çıkan bayrak tedirgin etti, ABD Gizli Servisi'nden açıklama geldi

23.05.2023 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de dün gece saatlerinde Joe Biden'ın resmi ikametgahı da olan Beyaz Saray civarlarında büyük panik yaşandı. Güvenlik güçlerini teyakkuz haline geçiren olayda bir sürücü aracıyla Beyaz Saray'ın güvenlik bariyerlerine iki kez çarptı. Araçtan Nazi bayrağı çıkması tedirginliği arttırdı.

Beyaz Saray'da 'Nazi' paniği: ABD alarma geçti! Araçtan çıkan bayrak tedirgin etti, ABD Gizli Servisi'nden açıklama geldi

ABD Başkanı Joe Biden dün akşam Beyaz Saray'da görüşme gerçekleştiriyordu. Geceye damgasını vuran ise Beyaz Saray'daki 'Nazi' paniği oldu. Kiralık kamyonla güvenlik bariyerlerine çarpan sürücü gözaltına alındı.

ARAÇTAN NAZİ BAYRAĞI ÇIKTI

ABD’nin başkenti Washington D.C’deki Beyaz Saray yakınlarındaki Lafayette Meydanı’nda gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. ABD Gizli Servisi’nin yaptığı açıklamada, kiralık bir kamyonun Lafayette Meydanı’nda güvenlik bariyerlerine iki kez çarptığı, araçtan da Nazi bayrağı çıktığı belirtildi.

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GÖZALTINA ALINDI

Kasten yapılmış bir eylem olup olmadığı bilinmeyen olayda sürücü gözaltına alındı. Olayda yaralanan olmazken, güvenlik gerekçesiyle çevre yollar trafiğe kapatıldı.

BIDEN AKŞAM BEYAZ SARAY'DAYDI

Dün akşam ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile Beyaz Saray’da görüşme yapan Başkan Joe Biden’ın ise olay sırasında nerede olduğu belirtilmedi.

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Joe Biden Beyaz Saray Nazi abd

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