HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Beyaz Saray'da Trump ailesi sonrası 286 bin dolar fatura

Beyaz Saray'da Trump ailesi sonrası 286 bin dolar fatura

13.01.2021 14:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Beyaz Saray'da Trump ailesi sonrası 286 bin dolar fatura

Donald Trump ve ailesinin Beyaz Saray'dan taşınıp yerlerini Biden ailesinin taşınması için yapılacak temizliğe 286 bin dolarlık bütçe ayrıldığı bildirildi.

Donald Trump ve ailesinin taşınıp, yerine Biden ailesinin taşınması için yapılacak temizliğe 286 bin dolarlık bütçe ayrıldığı ortaya çıktı.

ABD'de 20 Ocak günü 46. başkan olarak seçilen Joe Biden'ın göreve başlama töreni yapılacak ve Trump gelenekleri bozarak Biden'ın yemin törenine katılmayacak.

Bir ekip Beyaz Saray'daki görev değişimi için hızlı bir temizliğe başlayacak. Hem yönetim ofislerinin bulunduğu kısmı hem de konut kısmının temizlenmesi için 286 bin dolar harcanması bekleniyor.

Bu bütçe kapsamında genel temizliğe 127 bin dolar, halı temizliğine 44 bin, alınacak malzemeler için ise 115 bin dolar harcanacağı aktarıldı.

Covid-19 nedeniyle ekstra düzen gösterilecek olan temizlik kapsamında, binanın bakım-onarım işleri de bitirilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu
Moskova'da tartışmalara neden olan 'Stalin Döner' kapandıMoskova'da tartışmalara neden olan 'Stalin Döner' kapandı
Kıl kökü iltihabı nedir? Nasıl anlaşılır?Kıl kökü iltihabı nedir? Nasıl anlaşılır?

En Çok Okunan Haberler

'Pes' dedirten olay! Roma dönemine ait mezarda bulundu

'Pes' dedirten olay! Roma dönemine ait mezarda bulundu

Naz Mila'nın paylaşımları bitmiyor! Bu defa hamamda yarı çıplak...

Naz Mila'nın paylaşımları bitmiyor! Bu defa hamamda yarı çıplak...

Günlerce kabusu yaşadılar! Tecavüz, fuhuş...

Günlerce kabusu yaşadılar! Tecavüz, fuhuş...

Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!

Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!

Koronavirüs aşıları için beklenen gün geldi

Koronavirüs aşıları için beklenen gün geldi

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısından kötü haber: Yüzde 50!

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısından kötü haber: Yüzde 50!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Diğer Haberler

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Moskova'da tartışmalara neden olan 'Stalin Döner' kapandı

Moskova'da tartışmalara neden olan 'Stalin Döner' kapandı

CIA'nın gizli UFO belgeleri ortaya çıkmaya devam ediyor: Binlerce dosya indirilebilir formatta yayınlandı

CIA'nın gizli UFO belgeleri ortaya çıkmaya devam ediyor

Covid-19’a yakalanan yeterince insan olmadığı için Küba ürettiği aşıyı test edemiyor

Vaka sayısı yeterli değil diye İran'dan yardım istediler

ABD'de 68 yıl sonra ilk kez bir kadın mahkum idam edildi

ABD'de 68 yıl sonra ilk kez bir kadın mahkum idam edildi

Kız kardeş Kim, Güney Kore'ye yanıt verdi: Aptallar

Kız kardeş Kim, Güney Kore'ye yanıt verdi: Aptallar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.