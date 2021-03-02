Beyaz Saray'dan Rusya açıklaması: Trump dönemindeki gibi olmayacak

Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında Rusya'ya bugün Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesi konusunda getirilen yaptırımlar ile iki ülke ilişkilerini değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin, Rusya'ya yönelik yaptırımları Avrupa Birliği (AB) ile koordinasyon içinde açıkladığına dikkati çeken Psaki, "İstihbarat topluluğu, Rusya Federal Güvenlik Servisinin, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a karşı sinir gazı kullandığına büyük ölçüde inanıyor." ifadesini kullandı.

Psaki, kimyasal silah kullanımının, uluslararası hukuk zorunluluklarını doğrudan etkilediğini, biyolojik ve kimyasal silahlar konusunda bir kanun yapılması için Kongre ile de iletişim halinde olduklarını belirtti.

Rusya'ya bugün getirilen yaptırımların, transatlantik birlik ve iş birliği açısından önemli olduğunu vurgulayan Psaki, "Rus hükümetine, Navalnıy'ı bir an önce ve şartsız bir şekilde salıverme çağrımızı da yineliyoruz." ifadesini kullandı.

"ABD'NİN ÇIKARLARINA GÖRE GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ"

Psaki, Rusya'ya yönelik Navalnıy konusunda ek adımlar atma haklarını da saklı tuttuklarının altını çizerek, "Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ilişkisinin tonu ve tarzı, Trump yönetimininkinden çok daha farklı olacak." değerlendirmesinde bulundu.