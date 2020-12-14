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Beyaz Saray'dan sonra nereye gidecekler?

14.12.2020 09:48 | Son Güncelleme:
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Beyaz Saray'dan sonra nereye gidecekler?

Beyaz Saray'ı Biden çiftine bırakacak olan Donald Trump ve Melania Trump'ı taşınacağı yeni adres belli oldu. ABD basını, Trump çiftinin oğulları Barron'u 35 bin 150 dolarlık (yaklaşık 275 bin TL) özel okula yazdırdığını yazdı.

ABD'de başkanlık seçimlerini rakibi Joe Biden'a karşı kaybeden, ancak süreci hileli olarak nitelendiren Donald Trump'a kötü haber Yüksek Mahkeme'den geldi. Biden'ın zaferinin iptal edilmesini isteyen Trump'ın talebi reddedildi. Böylece Donald Trump ve First Lady Melania Trump için Beyaz Saray’a veda kesinleşti.

Trump çiftinin seçim yenilgisi sonrası başkent Washington’dan Florida’ya taşınacakları öğrenildi. 20 Ocak’ta yapılacak görev değişim töreni sonrası Beyaz Saray’ın yeni sakinleri Joe Biden ve eşi Jill Biden olacakken, Trump çiftinin Florida, Palmiye Sahili’nde Mar-a-Lago adlı köşke yerleşmesi bekleniyor. Çifte yakın kaynaklara göre Trump’lar bu köşke yerleşmezse de yakınlarında başka bir eve taşınacak.

35 BİN DOLARLIK ÖZEL OKUL

Page Six’in haberine göre First Lady, 14 yaşındaki oğulları Barron için eve sadece 40 dakika mesafedeki Pine Crest adlı özel okula kayıt yaptırdı.

Mezunları arasında Bethenny Frankel ve Ariana Grande’nin de bulunduğu okulun yıllık ücretinin 35 bin 150 dolar (yaklaşık 275 bin TL) olduğu öğrenildi.

ABD basını, çiftin Florida’ya taşınmalarına, geçen yıl New York’taki resmi adreslerini Florida’ya taşımalarından dolayı kesin gözüyle bakıyor. Trump, 3 Kasım seçimini kaybettiğinde, geçen ay zamanının büyük bölümünü Mar-a-Lago adlı sahil evinde geçirmişti.

Geçen hafta, Trump’ın kaybettiği başkanlık seçiminin sonucunu tersine çevirmek için verdiği uğraşa karşın Melania Trump’ın çoktan Beyaz Saray’dan sonraki hayatını planlamaya başladığı, Washington defterini kapatarak, “Sadece eve dönmek istiyorum” dediği öne sürülmüştü.

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