Beyaz Saray'dan Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin açıklama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili ilerleme kaydedilmesi konusundaki isteğinde bir değişiklik olmadığını söyledi.

Kirby, çevrim içi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'deki seçimlerden sonra F-16 anlaşmasıyla ilgili bir gelişme olabileceğine dair ABD Kongresinde herhangi bir hareket olup olmadığına ilişkin soruya Kirby, bu konuda herhangi bir teminattan haberdar olmadığını söyledi.

Kibry, konuyla ilgili gazetecileri Kongre yetkililerine yönlendirdi ve Biden'ın bu konudaki pozisyonunun değişmediğinin altını çizdi.

Kirby, "Bu konuda yalnızca Başkan Biden adına konuşabilirim ve onun da F-16 ile ilgili ilerleme kaydedilmesi konusundaki isteğinde hiçbir şey değişmedi." ifadesini kullandı. (AA)

