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  4. Beyaz Saray Kuzey Kore iddiasını doğruladı: Bir çok kanalı bunun için kullandık

Beyaz Saray Kuzey Kore iddiasını doğruladı: Bir çok kanalı bunun için kullandık

15.03.2021 21:33 | Son Güncelleme:
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Beyaz Saray Kuzey Kore iddiasını doğruladı: Bir çok kanalı bunun için kullandık

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Kuzey Kore yönetimi ile iletişime geçmeye çalıştıklarına dair basına yansıyan iddiaları doğruladı, karşı taraftan henüz bir yanıt alamadıklarını belirtti.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İDDİALARI DOĞRULADI

Hafta sonu ülke basınında Kuzey Kore ile ilgili çıkan haberlerin sorulması üzerine Psaki, "Kuzey Kore ile iletişime geçmeye çalıştığımız haberlerini teyit edebilirim. Birçok kanalı bunun için kullandık." dedi.

Bu konuda eski yönetimlerden birçok kişiyle de görüştüklerinin altını çizen Psaki, "Kuzey Kore konusunda, Japon ve Kuzey Koreli ortaklarımız ile çalışmaya devam edeceğiz, yeni yaklaşım yolları arayacağız, üç taraflı müzakereler de dahil onların fikirlerini dikkatle dinleyeceğiz. Bizim amacımız diplomasi, hep de böyle oldu. Amacımız, gerginliği azaltmak ancak şu ana kadar karşı taraftan herhangi bir geri dönüş alamadık." diye konuştu.

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AB'Lİ VE İNGİLTERELİ TARAFLARI "PRAGMATİK ÇÖZÜME" DAVET ETTİ

Psaki, Avrupa Birliğinin (AB), Brexit anlaşmasının Kuzey İrlanda protokolünü ihlal ettiği gerekçesiyle İngiltere'ye karşı hukuki süreç başlatmasına ilişkin de "AB ve İngiltere hükümetini, Kuzey İrlanda'da zor elde edilen barışı korumak ve geliştirmek için pragmatik çözümleri öncelik edinmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

AB ile İngiltere arasında yapılan Brexit anlaşmasına göre, İngiltere AB'den ayrılsa da Kuzey İrlanda AB'yle Gümrük Birliği içinde kalmayı sürdürecekti.

AB, mart sonundan itibaren İngiltere ve Kuzey İrlanda arasında gümrük kontrollerine başlanmasını istiyordu.

İngiliz hükümeti ise Kuzey İrlanda ile ticaretinde özellikle gıda ve kargo gönderiminde 1 Ekim tarihine kadar gümrük denetimi yapmayacağını bildirmişti. Bunun ardından AB, İngiltere'yi, Brexit anlaşmasını ve uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı.

İngiltere ise söz konusu protokolü ihlal etmediğini savundu. (AA)

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Kuzey Kore

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