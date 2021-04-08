Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmasına yönelik endişelerini yineledi

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'ENDİŞE ARTMAKTADIR'

Rusya-Ukrayna gerginliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Psaki, "ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik artan saldırganlığı nedeniyle duyduğu endişe artmaktadır, buna Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması da dahildir. Rusya, 2014'ten bu yana hiç olmadığı kadar çok askeri Ukrayna sınırına gönderdi." ifadesini kullandı.

Sadece bu hafta 5 Ukrayna askerinin yaşamını yitirdiğine işaret eden Psaki, "Bunlar çok derin endişe yaratıcı işaretler. Bölgedeki ateşkes ihlallerinden dolayı artan gerilimden duyduğumuz endişeyi NATO müttefiklerimizle görüşüyoruz." dedi.

Psaki, Rusya'ya, "tehditkar" tavrı nedeniyle uygulanması planlanan yaptırımların bu hafta uygulanmasının beklenmediğini de sözlerine ekledi.

BEYAZ SARAY KUZEY İRLANDA'DAKİ GERİLİMDEN ENDİŞELİ

Kuzey İrlanda'da, İngiltere ile birlik yanlılarının protestolarında yaşanan gerilime değinen Psaki, "Kuzey İrlanda'daki şiddet olaylarından endişeliyiz, İngiltere ve Kuzey İrlanda liderlerinin itidal çağrılarına katılıyoruz." ifadesini kullandı.