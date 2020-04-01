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Beyaz Saray sağlık ekibinden korkunç tahmin: 100 ila 200 bin kişi koronavirüsten ölecek

DÜNYA HABERLERİ  | 01.04.2020 02:12 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadale Görev Gücünde yer alan Doktor Deborah Birx ve Doktor Antony Fauci, ABD'de salgına karşı alınan önlemlere uyulması durumunda bile virüs nedeniyle 100 ila 200 bin kişinin ölebileceğini bildirdi.

Beyaz Saray sağlık ekibinden korkunç tahmin: 100 ila 200 bin kişi koronavirüsten ölecek

Birx ve Fauci, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı basın toplantısında ülkedeki salgına ilişkin yapılan tahminler konusunda sunum yaptı.

Doktor Birx konuşmasında, "Yayımladığımız önlemlere uyulursa, 100 ila 200 bin arasında kişinin öleceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Federal hükumetin yayımladığı önlem uyarılarına sıkı bir şekilde uyulması gerektiğini vurgulayan Birx, "Elimizde sihirli bir değnek yok. Sihirli bir aşı ya da tedavi de yok. Sadece davranışlarımızla bu hastalığı yenebiliriz." açıklamasında bulundu.

Aynı zamanda Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı olan Doktor Fauci ise, "En az 100 bin kişinin öleceği tahmini ne kadar iç karartıcı olursa olsun buna hazır olmalıyız. Tabii, umuyoruz ki rakam bu kadar yüksek olmaz. Bu rakamı mümkün olan en az seviyeye indirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak gerçekçi olmak gerekirse, kendimizi de bir taraftan bu ihtimale hazırlamalıyız." ifadelerini kullandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Beyaz Saray Kovid-19

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