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Beyaz Saray Sözcüsü Sanders ay sonunda görevinden ayrılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 23:42 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "3,5 yılın ardından muhteşem Sarah Sanders'ımız bu ay sonunda Beyaz Saray'dan ayrılarak memleketi olan Arkansas'a dönecek"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'ın bu ay sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

Trump, resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "3,5 yılın ardından muhteşem Sarah Sanders'ımız bu ay sonunda Beyaz Saray'dan ayrılarak memleketi olan Arkansas'a dönecek." ifadelerini kullandı.

Sanders'ı "olağanüstü yetenekleriyle çok özel bir insan" olarak nitelendiren Trump, Sanders'ın muhteşem iş çıkardığını kaydetti.

Trump, "Umarım, Sanders Arkansas Valisi olarak seçime girmeye karar verir, harika olur. Sarah, çıkardığın güzel iş için tebrik ederim." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump Beyaz Saray Sanders

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