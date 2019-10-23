HABER

Beyaz Saray yetkilisinden Suriye'de "etnik temizlik" iddialarına yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 23:20 | Son Güncelleme

Üst düzey Beyaz Saray yetkilisi: - "(Suriye'de) Şu anda herhangi bir etnik temizlik kanıtına rastlamış değiliz" - "En nihayetinde Trump yönetiminin amacı, tüm Amerikan askerlerini Suriye'den çıkarmak. Bunun bir gün olacağına inanıyoruz" - "Türkiye çok önemli bir ülke, bu ülkenin yaklaşık 90 milyon nüfusu var. Avrupa ile Asya arasında stratejik bir konumda. Biz tabii ki Türkiye ile de iyi ilişkiler istiyoruz"

WASHINGTON (AA) - ABD'li üst düzey bir yetkili, Suriye'deki "etnik temizlik" iddialarını yalanlayarak, "Şu anda herhangi bir etnik temizlik kanıtına rastlamış değiliz." dedi.

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, gazetecileri telekonferans yöntemiyle Suriye konusunda bilgilendirdi.

Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin varılan anlaşmanın uygulanmasından memnuniyet duyduğunu belirten yetkili, "Bir NATO üyesi olan Türkiye ile iyi ilişkiler kurmayı dört gözle bekliyoruz. Aynı şekilde Kürtler ile de iyi ilişkilerimizi sürdürmek istiyoruz. Bölgedeki sivillerin ve dini azınlıkların korunması için Türkler, Kürtler ve diğer müttefiklerimiz ile çalışacağız." ifadesini kullandı.

Suriye'de DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkma ihtimaline karşı petrol bulunan alanlarda bir miktar asker bırakacaklarını ifade eden yetkili, "En nihayetinde Trump yönetiminin amacı tüm Amerikan askerlerini Suriye'den çıkarmak. Bunun bir gün olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Suriye'de ne kadar asker bırakılacağını söylemedi

Yetkili, Suriye'de ne kadar asker bırakılacağına ilişkin bir soru üzerine ise bu konunun muhatabının ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) olduğunu belirterek net bir sayı vermekten kaçındı.

Türkiye ile Rusya arasında dün varılan mutabakata ilişkin ise yetkili, "Türkiye ve Rusya arasında varılan anlaşma bu iki ülke arasında. Bizim burada bir rolümüz yok. Türkler ile Tel Abyad ile Rasulayn arasında M4 kara yoluna kadar olan bölge üzerinde çalıştık ve bu bölgeyi başarılı bir şekilde tahliye ettik." diye konuştu.

Yetkili, Türkiye'ye yönelik "etnik temizlik" iddialarını ise "Şu anda herhangi bir etnik temizlik kanıtına rastlamış değiliz." yanıtını vererek yalanladı.

Türkiye-ABD ilişkilerine değinen yetkili, "Türkiye çok önemli bir ülke, bu ülkenin yaklaşık 90 milyon nüfusu var. Avrupa ile Asya arasında stratejik bir konumda. Türkiye'de birçok Amerikan, binlerce ABD askeri var. ABD herkesle iyi ilişkiler kurmak istediğini söylüyor. Biz tabii ki Türkiye ile de iyi ilişkiler istiyoruz." ifadesini kullandı.

İsmini duyan şaşıp kalıyor! Yokluk yemeği diyorlardı, şimdi yoğun ilgi görüyorİsmini duyan şaşıp kalıyor! Yokluk yemeği diyorlardı, şimdi yoğun ilgi görüyor
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!
Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı!Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Beyaz Saray etnik temizlik Suriye

En Çok Okunan Haberler

Bakan Akar'dan F-35 açıklaması

Bakan Akar'dan F-35 açıklaması

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Etek boyu yüzünden birbirlerine girdiler

Etek boyu yüzünden birbirlerine girdiler

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

İBB devralmıştı! Otogar karıştı: Kimse haber vermedi

İBB devralmıştı! Otogar karıştı: Kimse haber vermedi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 23 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 23 Ekim 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı!

Bahçeli'den Erdoğan'a 'Hakan kaftanı'

Bahçeli'den Erdoğan'a "Hakan kaftanı"

Rabia Naz komisyonu, ilk toplantısını yaptı

Rabia Naz komisyonu, ilk toplantısını yaptı

Yangın faciasında ölen baba ve 3 çocuğu toprağa verildi

Yürekleri dağlayan kare! Gözyaşlarına boğuldular

FETÖ'nün sözde Türkiye imamının kızı yakalandı

Türkiye imamının kızı yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.