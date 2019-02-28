HABER

Beyaz Saray’dan Erdoğan-Kushner görüşmesine ilişkin açıklama:

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 06:47 | Son Güncelleme

"Toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusu ele alındı. Filistin ve İsrail arasındaki sorunların çözümü için Ankara ve Washington’un gösterdiği çaba konuşuldu"

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray'dan, ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı ve asistanı Jared Kushner'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştüğü bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Kushner'in Erdoğan’la yaptığı görüşmede, ABD Uluslararası Pazarlıklar Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ve ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un da hazır bulunduğunu kaydedildi.

Toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunun ele alındığı belirtilen açıklamada, Filistin ve İsrail arasındaki sorunların çözümü için Ankara ve Washington’un gösterdiği çabanın konuşulduğu ifade edildi.

Açıklamada, görüşmede ayrıca, bölgesel şartların daha iyi duruma getirilmesi için yapılabilecek yatırımların gündeme getirildiği bildirildi.

300 yıllık İsa heykelinin kalçasından gizli not çıktı! 'Bu inanılmaz' 300 yıllık İsa heykelinin kalçasından gizli not çıktı! 'Bu inanılmaz'
Artık kesinleşti! O üniversitenin adı değişti!Artık kesinleşti! O üniversitenin adı değişti!
Kırıkkale'de dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var!Kırıkkale'de dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'ın Kıdemli Danışmanı ve Asistanı Jared

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Trump tüm sırlarını ortaya döktü! Her şeyi bir bir anlattı!

Trump tüm sırlarını ortaya döktü! Her şeyi bir bir anlattı!

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

Meteoroloji illeri tek tek sıraladı! Kar geliyor

Meteoroloji illeri tek tek sıraladı! Kar geliyor

Film sahnelerini aratmayan görüntüler! Bahisçiler çatıştı

Film sahnelerini aratmayan görüntüler! Bahisçiler çatıştı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adı "Alparslan Türkeş" oldu

Artık kesinleşti! O üniversitenin adı değişti!

Kırıkkale'de dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

Kırıkkale'de dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

Meteoroloji illeri tek tek sıraladı! Kar geliyor

Meteoroloji illeri tek tek sıraladı! Kar geliyor

27 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

27 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Bursa'da otomobil Babasultan barajına düştü: 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var!

27 Şubat 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

27 Şubat 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.