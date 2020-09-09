Beyaz Saray'dan Trump'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesine ilişkin açıklama:

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın BAE-İsrail anlaşmasına aracılık etmesi hasebiyle Nobel Barış Ödülüne aday gösterildiğini belirterek, "İsrail ve BAE arasındaki bu tarihi diplomatik ilerleme, çeyrek asırdan daha uzun bir zamandır Orta Doğu'da barışa yönelik atılmış en önemli adımdır." ifadesini kullandı.

Trump'ın Nobel adaylığının, uluslararası toplumun barış anlaşmalarına desteğinin ve Orta Doğu'ya yönelik inancının zor bir dönemden geçtiği bir zamanda geldiğine işaret eden McEnany, "ABD'nin bölgedeki en yakın iki ortağını birleştirmesiyle bu anlaşma daha barışçıl, güvenli ve müreffeh bir Orta Doğu yaratacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"TRUMP ONUR DUYDU"

Söz konusu anlaşmanın Trump'ın "cesur diplomasisi ve vizyonunun" bir ahdi olduğunun altını çizen McEnany, "Başkan Trump, Nobel'e aday gösterilmekten dolayı onur duymuştur." değerlendirmesinde bulundu.

McEnany, BAE- İsrail anlaşmanın resmi töreni için 15 Eylül'de Trump'ın İsrail ve BAE'li heyetlere ev sahipliği yapacağını da anımsattı.