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Beyaz söğüt kelebekleri ölüme uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2020 09:46 | Son Güncelleme

Ardahan’da 'Beyaz söğüt kelebekleri' tarihi Kura Nehri köprüsü ışıklarının çevresinde uçuştuktan sonra, yolun üzerine düşerek öldü. Araç sürücülerinin şaşkın bakışları arasında ölüme uçan kelebekler, düştükleri kaldırımda beyaz bir örtü oluşturdu.

Beyaz söğüt kelebekleri ölüme uçtu

Her yıl ağustos ayında, milyonlarca 'Beyaz söğüt' kelebekleri bir araya gelip, köprü ışıkları ve sokak lambaları altında dans ederek ölüme uçuyor. Geçen yıllara oranla bu yıl sayıları azalan kelebekler, bir süre tarihi Kura Nehri köprüsü ışıklarının etrafında uçtuktan sonra ölürken, düştükleri kaldırımda beyaz bir örtü oluşturdu. Binlerce kelebeğin ölüm uçuşunu izleyenler, kelebeklerin her yıl olduğu gibi bu yıl da ölüme sadık kaldıklarını ve son uçuşlarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Olay anında oradan olan bir kedi yavrusunun, uçan kelebeklerle oyun oynaması dikkat çekti.

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(DHA)

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