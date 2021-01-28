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Beyazıt'ta hırsıza esnaf dayağı

28.01.2021 09:29 | Son Güncelleme:
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Beyazıt'ta hırsıza esnaf dayağı

Beyazıt’ta bir mağazadan 2 koli ayakkabı çalan hırsız esnafa yakalanınca tekme tokat dayak yedi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, hırsızı korumaya çalışan şahsın ittiği esnaf ise yere düştü.

Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Fatih Beyazıt’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşamüstü sokaktaki bir mağaza gelen şahıs, içerideki 2 koli ayakkabıyı çalarak kaçmaya başladı. Hırsızın ayakkabıları çaldığını gören esnaf ise bağırarak arkasından koşmaya başladı. Bir anda sokak esnafının da peşinde düştüğü hırsız yakasından tutularak yakalandı. Sokağa götürülen hırsıza esnaf burada tekme ve tokatlarla saldırmaya başladı.

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HIRSIZA ESNAFTAN DAYAK

Bir süre darp edilen hırsız ardından bir şahıs tarafından esnafın elinden kurtarıldı. Şahıs hırsızı kolunun altına aldığı esnada esnaf, hırsızı darp etmek istedi. O esnada hırsızı koruyan şahsın ittiği esnada dengesini kaybederek kaldırıma düştü. Olayın ardından şahıs sokaktan uzaklaştırıldı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DHA

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