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Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları, 3 kişiye hayat verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 00:14 | Son Güncelleme

 BURDUR'da beyin ölümü gerçekleşen Rıfat Yakar'ın (86), bağışlanan organları üç kişiye hayat verecek.

Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları, 3 kişiye hayat verecek

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da beyin ölümü gerçekleşen Rıfat Yakar'ın (86), bağışlanan organları üç kişiye hayat verecek.
Burdur'da emekli terzi Rıfat Yakar, geçen salı günü Yenice Mahallesi'ndeki evinde merdivenden düşerek beyin kanaması geçirdi. Burdur Devlet Hastanesi'ndeki Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Yakar'ın akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Yakar'ın ailesi organlarını bağışlamaya karar verdi. Antalya'daki özel hastaneden gelen ekip Yakar'ın bağışlanan karaciğer ve böbreklerini aldı. Rıfat Yakar'ın karaciğeri İzmir'e, böbrekleri ise Antalya'daki hastalara nakledilecek.
Yakar'ın damadı İbrahim Özev, "Kayınpederim salı günü merdivenlerden düşerek beyin travması geçirdi. Üç gündür yoğun bakımdaydı. Beyin ölümü gerçekleşti, ailesi olarak farkındalık yaratmak için organ bağışına karar verdik. Organlarıyla hayat verecek bu çok özel ve güzel bir duygu" dedi.
Torunu Rıfat Yakar ise "Dedemin başka insanlarda yaşayacağını bildiğimiz için acımız hafifliyor. Herkese örnek olmasını diliyorum" diye konuştu.
Antalya'daki özel hastanede genel cerrahi servisinden Dr. Yücel Yüksel yaptığı açıklamada, "Beyin ölümü gerçekleşen hastamızın organları umarım üç kişiye hayat verecek. Karaciğerini İzmir'de acil nakil olması gereken bir hastaya göndereceğiz. Böbrekleri ise Antalya'daki iki hastaya umut olacak. Ülkemizde kadavra bağışı maalesef çok az. Aileye bu konuda teşekkür ediyorum" dedi.
Burdur Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Mustafa Güngör de organ bağışının artırılmasını temenni ettiğini söyledi.

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Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları, 3 kişiye hayat verecekBeyin ölümü gerçekleşen hastanın organları, 3 kişiye hayat verecekBeyin ölümü gerçekleşen hastanın organları, 3 kişiye hayat verecekBeyin ölümü gerçekleşen hastanın organları, 3 kişiye hayat verecek

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