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Beyin ölümü gerçekleşen mühendisin organları umut oldu!

19.03.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Menteşe ilçesinde beyin kanaması sonrası yaşamını yitiren 31 yaşındaki jeoloji mühendisi, bağışladığı organları ile başka hayatları kurtardı. Genç mühendisin böbrekleri Muğla’da kaldı, diğer organları ise diğer illere gönderildi.

Beyin ölümü gerçekleşen mühendisin organları umut oldu!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, beyin kanaması sonrası beyin ölümü gerçekleşen 31 yaşındaki Jeoloji Mühendisi Mert Yorgun, bağışladığı organları ile organ nakli bekleyen hastalara umut oldu.

ORGANLARINI BAĞIŞLAMIŞ! BÖBREKLERİ MUĞLA'DA DİĞER ORGANLARI FARKLI İLLERDE

Mert Yorgun 12 Mart tarihinde baş ağrısı nedeniyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yorgun'un, yapılan tüm müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Genç mühendisin organlarını bağışladığı ortaya çıkarken, böbrekleri Muğla’da kaldı, diğer organları ise diğer illere gönderildi.
Yorgun, Yeni Şehir Mezarlığında düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Genç yaşta yaşamını yitiren Mert Yorgun’un bateri çaldığı ve dağcılık sporu ile uğraştığı öğrenildi.

(İHA)

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