Beyin Pili Hastaları Derneği (BEYPİLDER) iftar yemeğinde bir araya geldi

Beyin Pili Hastaları Derneği (BEYPİLDER) tarafından düzenlenen iftara, dernek yöneticileri ve üyelerinin yanı sıra çok sayıda Parkinson ve hareket bozukluğu hastasını bir araya getirdi. Beyin pili ameliyatı geçirerek yaşam kalitelerini geri almış hastalar, hastalık ve tedavi sürecinde yaşadıklarını paylaşarak bu hastalıktan muzdarip diğer hastalara da umut oldu.

Başta Parkinson olmak üzere Generalize Distoni ve Esansiyel Tremor hastası olup, beyin pili ameliyatı geçirerek yaşam kalitelerini geri alabilmiş, hayattan kopmadan yaşamına devam etmeye karar vermiş bir grup hasta ve hasta yakını tarafından 2014 yılında kurulan ve geçen sene kırdıkları Dünya Rekoru ile Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hak kazanan Beyin Pili Hastaları Derneği (BEYPİLDER), çok sayıda Parkinson ve hareket bozukluğu hastasıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Beyin Pili Hastaları Derneği Başkanı Fehime Baylan’ın açılış konuşmasıyla başlayan yemekte, beyin pili tedavisi ile hayata yeniden merhaba diyen hastalar, bu hastalıktan muzdarip olan diğer hastalar ile bir arada olma fırsatı buldu. Hastalık ve tedavi sürecinde yaşadıkları tecrübeleri birbirleriyle paylaşan hastalar, müzik dinletisiyle de moral buldu.