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Beyin tümöründen ölen genç anne toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 20:33 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde beyninde oluşan tümör nedeniyle 1 yıldır hastanede tedavi gören evli bir çocuk annesi Tuğba Işık, hayatını kaybetti.

Beyin tümöründen ölen genç anne toprağa verildi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde beyninde oluşan tümör nedeniyle 1 yıldır hastanede tedavi gören evli bir çocuk annesi Tuğba Işık, hayatını kaybetti. Işık'ın ölümü yakınlarını yasa boğdu.
Merkezefendi ilçesinde yaşayan grafik tasarımcı Tuğba Işık, beyninde oluşan tümör nedeniyle 1 yıldır Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gördü. 2016 yılında Mustafa Işık ile evlenen ve 2 yaşında bir kız çocuğu bulunan Tuğba Işık, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Işık'ın ölümü ailesinde ve yakınlarında üzüntü yarattı. Işık'ın cenazesi bugün Yeniköy Camisinde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Beyin tümöründen ölen genç anne toprağa verildi

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