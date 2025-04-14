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Beyin tümörünü yendi: Genç kadın sağlığına ve anneliğe kavuştu! Sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi...

Beş yıl önce beyin tümörü (Medulloblastom) tanısı konulan 25 yaşındaki B.A., zorlu tedavi sürecinin ardından hem sağlığına kavuştu hem de anne olma sevincini yaşadı. Baş ağrısı ve denge problemleri şikayetiyle hastaneye başvuran B.A.’ya, İç Hastalıkları Anabilim Dalı / Onkoloji Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Mustafa Yıldırım tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda beyin tümörü teşhisi konuldu. Uygulanan tedavilerle hastalık tamamen kontrol altına alınarak tümör bulguları ortadan kaldırıldı.

Beyin tümörünü yendi: Genç kadın sağlığına ve anneliğe kavuştu! Sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi...

Yaklaşık beş yıl önce baş ağrısı ve denge sorunları yaşayan B.A., İç Hastalıkları Anabilim Dalı / Onkoloji Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Mustafa Yıldırım’a başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda beyin tümörü (Medulloblastom) tanısı konulan genç kadın, uygulanan tedaviyle sağlığına kavuştu. Tümör bulgularının tamamen ortadan kalkmasının ardından düzenli kontrol sürecine alınan B.A., bugün hem kanseri yenmenin hem de anne olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Tedavisinin beşinci yılında doğal yollarla hamile kalan B.A., Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali İrfan Güzel tarafından gebelik süresince takibe alındı. Bu süreçte onkoloji ve kadın hastalıkları uzmanları ve ekipleri tarafından düzenli kontrolleri yapılan B.A., sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi.

"AİLEME VE DOKTORLARIMA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

B.A. ise sağlıklı bir bebek dünyaya getirip anne olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Bebeğimi sağlıklı şekilde kucağıma almanın sevincini yaşıyorum. Hastalıkla mücadele sürecimde yanımda olan aileme ve doktorlarıma çok teşekkür ederim" dedi.

"SAĞLIĞINA KAVUŞMASI VE ANNE OLMA HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRMESİ GURUR VERİCİ"

İç Hastalıkları Anabilim Dalı / Onkoloji Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Mustafa Yıldırım da, "Bizler için önemli olan yalnızca hastalığı tedavi etmek değil, hastalarımızın yaşam kalitesini artırarak onları hayata yeniden bağlamaktır. Hastamızın hem sağlığına kavuşması hem de anne olma hayalini gerçekleştirmesi, bizler için gurur verici bir sonuçtur" dedi.

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"HASTAMIZA VE BEBEĞİNE UZUN VE SAĞLIKLI BİR YAŞAM DİLİYORUZ"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali İrfan Güzel, "Riskli gebeliklerin, hastanemizde uzman kadromuz, teknik altyapımız ile tam donanımlı yenidoğan ve erişkin yoğun bakım ünitelerimiz sayesinde başarılı bir şekilde takip ve tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Hastamıza ve bebeğine uzun ve sağlıklı bir yaşam diliyoruz" dedi.

B.A.’nın hastalıkla mücadelesi ve hem kendisinin hem de bebeğin sağlıklı bir şekilde yeni bir yaşama başlaması, ailesi ve için büyük mutluluk kaynağı oldu.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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beyin tümörü hamile kadın
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