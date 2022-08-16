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Beykoz'daki spor salonunda çatının çöktüğü dehşet anları kamerada

16.08.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beykoz'da dün etkili olan yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu spor salonunun çatısı çöktü. Salonda bulunan çocuklardan ikisinin yaralandığı dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da dün etkili olan yağmurda Beykoz'daki sitede bulunan spor salonunun çatısı, yıldırım düşmesi nedeniyle çöktü. Eğitmen ve öğrencilerin salonda bulunduğu sırada meydana gelen olayda biri hafif, 2 çocuk yaralandı. Çocuklar hastanede tedavi altına alındı. Çatının çöktüğü dehşet anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, eğitmen ve öğrencilerin panikle kaçmaları ile bazı parçaların çocukların üzerine düştüğü anlar yer aldı. Yaralanan çocukların ailelerin henüz şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Velilerden O.Ö., "Dün yaşanan sel felaketinde, yıldırım düşmesi sonucu Acarkent Coliseum'da bulunan spor salonunun yüzme havuzunun üzerindeki çatı çöktü ve kızım bir arkadaşıyla birlikte yıkılan çatının altında kalarak, suyun altında bir süre kaldıktan sonra baygın olarak sudan çıkarıldı. Diğer çocuk ise maalesef kafasından aldığı darbe neticesinde oluşan kırık nedeniyle ameliyata alındı. Çok şükür şu an ikisi de iyi." açıklamasıyla kızının hastanedeki fotoğrafını paylaştı.

Spor salonu yönetiminden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Değerli üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz; bugün yağan şiddetli yağmur ile beraber Coliseum binasına paratoner olmasına rağmen yıldırım düşmüştür. Çatıya isabet eden yıldırımın etkisiyle kapalı havuz çatısının bir bölümünde çökme meydana gelmiştir. Yaşadığımız bu doğal afet sonucu can kaybı olmaması tek tesellimizdir. Kulübümüz 16 Ağustos Salı günü itibariyle hizmet vermeye devam edecektir. Kapalı havuzumuz henüz belirlenmeyen tadilat süresince hizmete kapalı olacaktır." denildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beykoz çatı
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