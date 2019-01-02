HABER

Beykoz'da cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 22:09 | Son Güncelleme

Beykoz'da cinayet

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da bir kişi silahla öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, olay, Çubuk Mahallesi Şişecam Şimşek Sitesi'ndeki bir evde meydana geldi.

Murat Adıyaman (45), henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı K.A. tarafından silahla vuruldu.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Adıyaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli K.A, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

PARTNERSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflarSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflar
Tableti tamir ederken elinde patladıTableti tamir ederken elinde patladı
Yedikule'de bina çöktü: 2 ölü 3 yaralıYedikule'de bina çöktü: 2 ölü 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beykoz Beykoz'da cinayet istanbul polis

En Çok Okunan Haberler

Çöken binadan acı haber!

Çöken binadan acı haber!

Yeni yılda ilk o geliyor! Müjdeler peş peşe...

Yeni yılda ilk o geliyor! Müjdeler peş peşe...

O Ses'in yarışmacısı sevgilisini boğdu!

O Ses'in yarışmacısı sevgilisini boğdu!

MHP'de Samsun depremi!

MHP'de Samsun depremi!

Süper Lig'de ayrılık!

Süper Lig'de ayrılık!

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana ve Malatya'da eğitime kar engeli

İki ilde eğitime kar engeli

Tableti tamir ederken elinde patladı

Tableti tamir ederken elinde patladı

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

Interpol'un aradığı teröristler Bursa'da yakalandı

Fransa'nın aradığı teröristler Bursa'da yakalandı

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul Yedikule'de bina çöktü: 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti

Çöken binadan acı haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.