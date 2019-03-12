Beykoz'da otomobil devrildi: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Kavağı Mahallesi'nde, A.G (29) yönetimindeki 35 MAR 61 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Anadolu Kavağı Mezarlığının yaklaşık 4 metrelik duvarından Yoros Kalesi Yolu'na devrildi.

Kazada, sürücü A.G ile yanında bulunan ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

