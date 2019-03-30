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Beykoz'da trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 19:24 | Son Güncelleme

Beykoz'da trafik kazası: 1 ölü

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, 17 yaşındaki S.U, çalıştığı tamirhaneden aldığı araçla Soğuksu Mahallesi Cengizhan Caddesi'nde yürüyen Ziya Kaya'ya çarptı.

Kaza sonrasında çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekibi yönlendirildi. Burada ilk müdahalesi yapılan Kaya, ambulansla Beykoz Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaya, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. S.U'nun gözaltına alındığı öğrenildi.

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Beykoz trafik kazası

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