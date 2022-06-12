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Beylikdüzü’nde boşanma aşamasındaki eşlerin aileleri kavga etti: 1 ölü 2 yaralı

12.06.2022 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beylikdüzü’nde boşanmak üzere olan eşlerin aileleri arasında silahların da kullanıldığı kavga çıktı. Çok sayıda kişinin birbirine girdiği kavgada, 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Polis ekipleri hayatını kaybeden şahsın kaldırıldığı hastane önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Beylikdüzü’nde boşanma aşamasındaki eşlerin aileleri kavga etti: 1 ölü 2 yaralı

Beylikdüzü’ndeki olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında, Yakuplu Mahallesi Kervan Saray Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasındaki eşlerin aileleri emlak dükkanı içinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

SİLAHLAR ÇEKİLDİ

Silahların çekildiği kavgada Ş.A.(48), M.C. (50) ve S.C. (23) silahla vurularak ve darp edilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

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Ş.A. hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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HASTANEDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

M.C. ve S.C.'nin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Olay sonrasında hastaneye gelen S.C.P (34) ve H.C.P'nin (38) üzerinde 1'i ruhsatsız 2 silah ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
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Olay sonrasında hastanede geniş güvenlik önlemleri alındı.

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Kavga sonrasında tarafların kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.(DHA-İHA)

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