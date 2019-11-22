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Beylikdüzü’nde intihar! Eşinin ölümüne dayanamayıp 13. kattan atladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 14:03 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde eşini kısa süre önce kanserden kaybettiği için bunalıma giren 54 yaşındaki Suphi Orak yaşadığı binanın 13’üncü katından atlayarak intihar etti. Komşuları, Orak’ın eşine roman yazdığını ve ölümü üzerine romanın yarım kaldığını ifade ederek üzüntülerini belirtti. Orak’ın, intihardan önce yakınlarına son bir mesaj attığı öğrenildi.

Beylikdüzü’nde intihar! Eşinin ölümüne dayanamayıp 13. kattan atladı

Olay, Beylikdüzü Barış Mahallesi Yeşil Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşini kısa süre önce kanserden kaybeden 54 yaşındaki Suphi Orak , bunalıma girdi.

Eşinin kaybetmesinin üzüntüsünü yaşayan Orak, bugün yaşadığı binanın 13’üncü katından atlayarak intihar etti. Yaşlı adamın yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olay yeri çevresini güvenlik şeridi ile çevirerek inceleme yaptı. Meraklı vatandaşlar ise yaşanılanları cep telefonları ile kaydetti.

İNTİHARDAN ÖNCE MESAJ ATMIŞ

Öte yandan, Orak’ın kaybettiği eşi için kısa süre önce roman yazmaya başladığı ve intihardan önce yakınlarına mesaj attığı öğrenildi.

Orak’ın komşuları yazılan romanın yarım kaldığını belirterek üzüntülerini ifade etti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü intihar Suphi Orak

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