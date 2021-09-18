HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Beylikdüzü'nde korku dolu anlar! Otomobiliyle markete girdi

Beylikdüzü'nde korku dolu anlar! Otomobiliyle markete girdi

18.09.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, markete girdi. Sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaşanan kazayı anlatan apartman sakini, "Ben deprem oldu sandım. Bir anda yataktan fırladım aşağıya indim" ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü'nde korku dolu anlar! Otomobiliyle markete girdi

Kaza, saat 07.00 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Batı Trakya Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 PU 8071 plakalı otomobil, markete girdi. Kaza sonucu otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.

9d19201cde744a9b173a92585da6d08f

"DEPREM OLDU SANDIM"

Yaşanan kazayı anlatan apartman sakini, "Kazanın sesini evden duyduk. Aracın uçtuğunu gördük. Garaj kapısına kadar gitti. Sıkışmıştı o esnada. Kafasında ve vücudunda yara var. Şoför zaten alkollü" dedi. Başka bir kişi ise "Süratli şekilde virajdan geliyordu. Sürücüyü gördüm. Bir şeyi yoktu. Baygın gibiydi, düzeldi sonra. Ben deprem oldu sandım. Bir anda yataktan fırladım aşağıya indim. O zamana kadar da çıkardılar zaten" ifadelerini kullandı.

cf8419f0a6082b1481f6f40956f610ae

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mezarlıkta tüyler ürperten görüntü! Taşların arasından çıktıMezarlıkta tüyler ürperten görüntü! Taşların arasından çıktı
Celal Şengör'den skandal sözler: Eteğini kaldırıp tokat attım!Celal Şengör'den skandal sözler: Eteğini kaldırıp tokat attım!
Alkollü sürücüden şaşırtan cevap: Senin güzelliğine içtimAlkollü sürücüden şaşırtan cevap: Senin güzelliğine içtim
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Beylikdüzü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Güldür Güldür'ün yıldızından duygusal mesaj: Akbil'imi bile sen dolduruyordun...

Güldür Güldür'ün yıldızından duygusal mesaj: Akbil'imi bile sen dolduruyordun...

Şenol Güneş'in alacağı tazminat belli oldu! Tepki yağıyor

Şenol Güneş'in alacağı tazminat belli oldu! Tepki yağıyor

Dünyayı korkutan sıcaklık uyarısı: Felaket yolda

Dünyayı korkutan sıcaklık uyarısı: Felaket yolda

ABD Kabil'de düzenlediği İHA saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti

ABD Kabil'de düzenlediği İHA saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti

Menderes'in idamını fotoğraflamıştı! Yıllar sonra açıkladı: 15-20 gün uyuyamadım

Menderes'in idamını fotoğraflamıştı! Yıllar sonra açıkladı: 15-20 gün uyuyamadım

2 liralık 'Pes' dedirten fırsatçılık

2 liralık 'Pes' dedirten fırsatçılık

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü! Annesi sinir krizi geçirdi

Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü! Annesi sinir krizi geçirdi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Türkiye'de ilk kez açıklandı: Coronavac olanlarda 7,5 kat, Biontech olanlarda 106 kat arttı

Türkiye'de ilk kez açıklandı: Coronavac olanlarda 7,5 kat, Biontech olanlarda 106 kat arttı

Sağlık Bakanı Koca, vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, vaka haritasını paylaştı

Veterinere cinsel istismar davasında yeni gelişme! Cezası belli oldu

Veterinere cinsel istismar davasında yeni gelişme! Cezası belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.