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Beylikdüzü'nde korkunç ölüm! 6'ncı kattan düştü: Kendini balkondan attığı söyleniyor

11.05.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü'nde 52 yaşındaki Ayla Kartal yaşadığı 6'ncı kattaki dairesinin balkonundan düşüp hayatını kaybetti. Kadının eşi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Kartal'ın, daha önce eşi ile yaşadığı alacak verecek tartışması nedeni ile polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Bununla birlikte olayın görgü tanıklarından biri, ''Ayla hanımın kendini balkondan attığı söyleniyor. Ambulansı aradık. Eşini aradık geldiler, ambulansla hastaneye götürdüler" dedi.

Beylikdüzü'nde korkunç ölüm! 6'ncı kattan düştü: Kendini balkondan attığı söyleniyor

Olay, saat 08.45 sıralarında Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre, 14 katlı binanın 6'ncı katındaki dairede yaşayan 2 çocuk annesi Ayla Kartal, balkonundan sitenin bahçesine düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kartal'ı çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelerin ardından Kartal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise Kartal'ın eşini ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Polis ve cumhuriyet savcısının olay hakkında incelemeleri devam ediyor.

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DAHA ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Ayla Kartal'ın, daha önce eşi ile yaşadığı alacak verecek tartışması nedeni ile polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Kartal'ın bir süredir eşi ile de problemleri olduğu da iddia edildi.

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"NABZI YOKTU"

Düştükten sonra Ayla Kartal'ın nabzını kontrol eden çevredeki bir işyerinin çalışanı, "Sabah bir kadın geldi işyerime. Bir kadının yerde yattığını söyledi. Ambulansı aradık. Nabzı yoktu. Ambulans geldi, alıp götürdüler. Yerde yatıyordu. Biz aradıktan sonra polis ve ambulans geldi" ifadelerini kullandı.

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"AYLA HANIM YATIYORDU"

Olayın görgü tanıklarından Ramazan Çınar, "Ayla hanımın kendini balkondan attığı söyleniyor. Sabah beni aradılar. Bina sakinlerinden biri, bir kadının yerde yattığını söyledi. Çıktığımda Ayla hanım yatıyordu. Ambulansı aradık. Eşini aradık geldiler, ambulansla hastaneye götürdüler" dedi.

(DHA)

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