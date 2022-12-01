Beylikdüzü'ndeki bir evde 2 ceset bulundu! Komşudan kahreden iddia: Kızı bu yüzden vurmuş

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Demokrasi Caddesi'ndeki bir apartmanın sakinleri, üst kattan gelen silah sesi ve bağrışmalar üzerine polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, silahla vuruldukları anlaşılan Muhammed Yusuf Tekin (20) ve Duygu Unutmaz'ın (19) cansız bedeniyle karşılaştı.

Polis, olay sırasında evde bulunan Muhammed Yusuf Tekin'in annesi ve ağabeyinin ifadesine başvurdu. Ölen gençlerin cenazeleri, evdeki incelemeler sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

'DUYGU'YU ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ' İDDİASI

İddiaya göre, Muhammet Yusuf Tekin, Duygu Unutmaz'ı silahla öldürdükten sonra intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yaptıkları inceleme sırasında olay yerinde bir adet boş kovan bulundu.

Mahalle sakini, "Çocuk kıza, 'Beni istemiyorsan niye geldin' diyor. Sonra kızı çekip vuruyor o sıra kendisi de vuruluyor" diye konuştu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

(DHA)



