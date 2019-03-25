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"Beylikdüzü'nde ne yaptın ki İstanbul'da yapasın"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 17:49 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "(Ekrem İmamoğlu'na) Yakuplu'da, burada 5 sene belediye başkanlığı yapmış, burada çöp dağlarını bırakıp gitmiş. Bir tane kentsel dönüşüm projesi yapmamış, vatandaşın mülkiyet problemlerini çözmemiş. Belediye başkanı şimdi çıkıyor, büyükşehire aday oluyor. Sen Beylikdüzü'nde ve Yakuplu'da ne yaptın ki İstanbul'da yapasın. Burada yaptıkların ortada" - "Çıkmış Kartal'da millete sesleniyor. Ben de Beylikdüzü'nden, belediye başkanlığı yaptığı yerden sesleniyorum. Sen burada ne yaptın, kaç tane tuğlayı üst üste koydun? Hangi kentsel dönüşüm projesini yaptın, hangi altyapıyı, hangi sosyal donatıyı bitirdin de vatandaşa hizmet sundun"

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun söylemlerine dair, "Yakuplu'da, burada 5 sene belediye başkanlığı yapmış, burada çöp dağlarını bırakıp gitmiş. Bir tane kentsel dönüşüm projesi yapmamış, vatandaşın mülkiyet problemlerini çözmemiş. Belediye başkanı şimdi çıkıyor büyükşehire aday oluyor. Sen Beylikdüzü'nde ve Yakuplu'da ne yaptın ki İstanbul'da yapasın. Burada yaptıkların ortada." dedi.

Kurum, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yakuplu özelinde Beylikdüzü'ndeki tapu sorununa dikkati çeken Kurum, "Bu mahallemizde sosyal donatı eksikliği var. Altyapı eksikliği var. İstanbul’un göbeğinde, en önemli yerinde vatandaşlarımıza bu imkanlar maalesef tanınmamış. Bunun tanınmamasının belli nedenleri var. Bunlara bakınca yerel yönetimin bu bölgede vatandaşın sorunlarıyla ilgilenmemesidir." diye konuştu.

Kurum, kentsel dönüşüm süreciyle alakalı Yakuplu'da vatandaşların mülkiyet problemlerinin çözülmediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Sosyal donatı ihtiyacının giderilmesine yönelik hiçbir proje geliştirilmemiştir. Yakuplu'da, burada 5 sene belediye başkanlığı yapmış, burada çöp dağlarını bırakıp gitmiş. Bir tane kentsel dönüşüm projesi yapmamış, vatandaşın mülkiyet problemlerini çözmemiş belediye başkanı şimdi çıkıyor büyükşehire aday oluyor. Sen Beylikdüzü'nde ve Yakuplu’da ne yaptın ki İstanbul'da yapasın. Burada yaptıkların ortada. Çıkmış Kartal'da millete sesleniyor. Ben de Beylikdüzü'nden, belediye başkanlığı yaptığı yerden sesleniyorum. Sen burada ne yaptın, kaç tane tuğlayı üst üste koydun? Hangi kentsel dönüşüm projesini yaptın, hangi altyapıyı, hangi sosyal donatıyı bitirdin de vatandaşa hizmet sundun?"

AK Parti iktidarları döneminde altyapı ve konut alanında yapılanları anımsatan Kurum, "Kartal'da 21 canımız gitti. O alanda bugün temel atıyoruz temel. Bu işler boş lafla dış konuşmakla olmuyor. İcraatla oluyor." dedi.

Kurum, sosyal konut projesi hakkında bilgiler verdiği konuşmasında, İstanbul başta olmak üzere bütün vatandaşların deprem riskinden kurtulması için çalıştıklarını söyledi.

İstanbul'da devam eden kentsel dönüşüm projelerini hatırlatan Kurum, tüm bu süreçlerin vatandaşla el ele gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kurum'a vatandaşla buluşmasında AK Parti'nin Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık da eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

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