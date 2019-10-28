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 BEYLİKDÜZÜ'NDE RESTORANA SİLAHLI SALDIRI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 18:10 | Son Güncelleme

Ersan SAN  / İSTANBUL DHA Beylikdüzü'nde motosikletle gelen kimliği belirsiz iki kişi, restorana silahlı saldırıda bulundu.

Ersan SAN / İSTANBUL DHA
Beylikdüzü'nde motosikletle gelen kimliği belirsiz iki kişi, restorana silahlı saldırıda bulundu. İçerideki bir kişinin yaralandığı saldırının ardından şüpheliler kaçtı.
Olay, saat 17.30 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir restoranda meydana geldi. Motosikletle gelen kimliği belirsiz iki kişi, silahla restorana doğru ateş etmeye başladı. Edilen ateş sonucu içerideki bir kişi kolundan yaralandı. Saldırganlar geldikleri motosikletle kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Görüntü Dökümü:
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-Ambulans ve sağlık ekipleri
-Polis ekipleri
-Cama isabet eden kurşunlar
-Yaşanan hareketlilik

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