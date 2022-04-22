Beyni koruyor, tümörü engelliyor! İşte beyin için yararlı 7 besin...

Bazı besinler beyin sağlığı açısından öneriliyor. İltihabı azaltabiliyor, beyin hücrelerini koruyabiliyor. İşte hafıza ve ruh hali için harika olan 7 besin...

CEVİZ

Beyin üzerinde iyi çalışan pek çok kuruyemiş türü, beyni oksidatif stresten (vücutta hücre ve doku hasarına yol açabilen bir dengesizlik) koruyan E vitamini bakımından zengindir. Ceviz özellikle hafızanın güçlenmesine ve öğrenmeye yardımcı olur. Cevizin yanı sıra beyin sağlığı için en iyi kuruyemişler antep fıstığı, badem ve fındıktır.

YUMURTA

Kahvaltı sofralarında sıklıkla yer alan yumurta sinirlerin ve beynin düzgün çalışması için ihtiyaç duyduğu temel besinler açısından zengindir.

SEBZELER

Sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olan sebzeler, özellikle koyu yeşil yapraklı sebzeler, beyni bilişsel gerilemeden koruyan yüksek düzeyde besin içerir. Araştırmalara göre, günde bir porsiyon yeşillik yemenin yaşa bağlı hafıza kaybını yavaşlatıyor.

SOMON

İnsan beyinin iyi çalışması için çok miktarda sağlıklı yağa ihtiyacı vardır. Somon, son derece iyi ve sağlığa faydalıdır.

KABAK ÇEKİRDEĞİ

Oldukça sağlıklı olan kabak çekirdeği çinko bakımından zengindir, bu da beyin hücreleri arasındaki iletişimi düzenlemeye yardımcı olur.

KAHVE

Kahveyle kafein almak daha iyi konsantrasyon, ruh hali, artan enerji ve bilişsel düşüşün önlenmesi ile ilişkilidir. Ancak fazla tükettiğiniz takdirde uykusuzluk, baş ağrısı gibi sorunlar meydana gelebilir. Bu nedenle ölçülü tüketmelisiniz.

ORMAN MEYVELERİ

Son derece besleyici olan yaban mersini, çilek ve böğürtlen iltihabı azaltabilir ve beyin hücrelerini koruyabilir. Araştırmalar yaban mersininin en etkili olduğunu gösteriyor ancak çilek, siyah kuş üzümü, böğürtlen, dut ve ahududu da beyin sağlığı üzerinde faydalıdır.





