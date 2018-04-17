KADIN

Beyni uyanık tutmanın yolları

Betül Kurucu Betül Kurucu
UYKU VE RÜYA HABERLERİ  | 17.04.2018 08:57 | Son Güncelleme

Sabahları bir fincan kahve içmeden ayılamıyor musunuz? Ya da enerji içecekleriyle mi uyanık kalmaya çalışıyorsunuz? Uyanık kalmaya çalışmak kısır bir döngü olabilir. Beyninizi uyanık tutmak için bu yolları denemenizde fayda var. Kafein bağımlılığınızı bırakmaya istekliyseniz okumaya devam edin. İşte kahve tüketimi gerektirmeyen 7 ipucu. Makalenin sonunda bir de bonus var.

Beyni uyanık tutmanın yolları

Limon ısırın

1

Hoşunuza ister gitsin ister gitmesin ama limon ısırmak narkolepsi (Gündüz aşırı uyku eğilimi) vakalarında, uyanmanız için istenilen etkiyi yaratacaktır.

Yüzü soğuk suyla yıkamak

2

Göz kapaklarınız ağırlaşmaya başladığında, birkaç avuç buz gibi suyla yüzünüzü yıkayın. B uyanmanız için en etkili yollardan biri. Kendinizi halsiz hissettiğinizde boynunuzun arkasına buz koyabilirsiniz.

Bileğinize soğuk su dökün

3

Bu teknik, yüzü buz gibi suyla yıkamakla aynı etkiyi verir. - Tabii makyajınız önemsediğiniz bir şey değilse.

Kulak masajı yapın

4

Bu meditasyon yaparken uykusuzluktan kaçınmak için eski bir Budist keşiş tekniğidir. Kulağınızı sıkıca tutun ve kulak memesindeki aktif noktalara basın.

Zorla esneyin

5

Esneme, beynimizi soğutmanın doğal bir yoludur. Yorgun olduğumuzda ya da sıkıldığımızda kendinizi yönetmek bu etkileri ortadan kaldırır. 7-8 kez zorla esnemeye çalışın. Bunu beynininiz şaşkınlıkla karşılayacak ve uyanmanıza yardımcı olacaktır.

Sakız çiğneyin

6

Keskin naneli bir sakız ya da aynı etkiye sahip bir şekerle ağzınızı meşgul edin.

Egzersiz yapın

7

20 şınav çekmek veya sadece 30 saniye boyunca basit egzersiz yapmak (her kasın gerilmesini sağlamak) uyanmanızı sağlar. Bir fincan kahve içmek yerine böyle hareketler yapıyor olmanız insanlara komik gelebilir ama işe yaradığından emin olabilirsiniz.

Ve bonus!

8

Vücudu sakinleştirmesi, dinç tutması ve enerji vermesinden ayrı olarak soğanlar, yüksek besin içerikleri nedeniyle muazzam bir cilt bakımı sağlar. Soğan kullanmak cildinizi, özellikle ellerinizi kış aylarında canlandırır ve yumuşacık yapar. İşte el maskesinin tarifi: Yarım soğanı parçalara ayırın suyunu sıkın ve balla karıştırın. Ellerinize uyguladıktan sonra 10 dakika bekleyin ve soğuk suyla yıkayın.

Bu hilelerin bazıları ilk başta çok komik görünebilir, ancak etkinliklerine odaklanmaya çalışın. Umarız enerji seviyenizi arttırmanıza ve çok kısa bir süre içinde çok daha taze bir görünüm kazanmanıza yardımcı olurlar. Yorgunluk günlük bir rutine dönüşürse doktora gitmek, iş-yaşam dengesini tekrar gözden geçirmek gibi önlemler alabilirsiniz.

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