Beyni uyanık tutmanın yolları

Limon ısırın

Hoşunuza ister gitsin ister gitmesin ama limon ısırmak narkolepsi (Gündüz aşırı uyku eğilimi) vakalarında, uyanmanız için istenilen etkiyi yaratacaktır.

Yüzü soğuk suyla yıkamak

Göz kapaklarınız ağırlaşmaya başladığında, birkaç avuç buz gibi suyla yüzünüzü yıkayın. B uyanmanız için en etkili yollardan biri. Kendinizi halsiz hissettiğinizde boynunuzun arkasına buz koyabilirsiniz.

Bileğinize soğuk su dökün

Bu teknik, yüzü buz gibi suyla yıkamakla aynı etkiyi verir. - Tabii makyajınız önemsediğiniz bir şey değilse.

Kulak masajı yapın

Bu meditasyon yaparken uykusuzluktan kaçınmak için eski bir Budist keşiş tekniğidir. Kulağınızı sıkıca tutun ve kulak memesindeki aktif noktalara basın.

Zorla esneyin

Esneme, beynimizi soğutmanın doğal bir yoludur. Yorgun olduğumuzda ya da sıkıldığımızda kendinizi yönetmek bu etkileri ortadan kaldırır. 7-8 kez zorla esnemeye çalışın. Bunu beynininiz şaşkınlıkla karşılayacak ve uyanmanıza yardımcı olacaktır.

Sakız çiğneyin

Keskin naneli bir sakız ya da aynı etkiye sahip bir şekerle ağzınızı meşgul edin.