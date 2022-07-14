Beyni yaşlanmaya karşı koruyor! İşte hafızayı çelik gibi yapan o besinler

Bilindiği üzere yetersiz beslenme hafızanın zayıflamasına neden oluyor. Tüketilen gıdalar beyin fonksiyonlarını etkiliyor. Hafızayı güçlendiren gıdalar arasında renkli sebzeler, flavonoidler bakımından zengin meyveler yer alıyor. İşte hafızayı çelik gibi yapan o besinler...

MEYVE

Antioksidan bakımından zengin olan yaban mersini, çilek, böğürtlen, hücre hasarına neden olan serbest radikallere karşı beyni korur, hafızayı güçlendirir.

SEBZE

K vitamini açısından zengin ıspanak, brokoki, kuşkonmaz gibi sebzeler beyin gücünü artırır, hafıza ve konsantrasyon gibi fonksiyonlarını geliştirir.

ISPANAK

İçeriğinde bolca B vitamini ve folat barındıran ıspanak, diğer yapraklı sebzelerle birlikte hafızayı güçlendirir.

ÇİKOLATA

İçerisinde yüksek kakao barındıran çikolata beyin reseptörlerini aktive eden endorfin salınımını yükseltir. Endorfin arttıkça konsantrasyon artar ve ruh hali yükselir.

SÜT ÜRÜNLERİ

Süt ve süt ürünleri yüksek protein içerdiği ve insan vücudundaki dokularının gelişmesine yardımcı olduğu için odaklanma ile hafızanın gelişmesine yardımcı olur.





