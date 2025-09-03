KADIN

Beynindeki tümör genç kadının boyunu uzattıkça uzattı! Eşiyle arasındaki boy farkı çok konuşuldu

Brezilyalı model Elisane Silva, beynindeki tümör nedeniyle 1.98 metreye ulaştı. Zorluklarla dolu hayatı, kendisini olduğu gibi seven eşi Francinaldo ile tanışınca değişti. İkilinin yaşadığı aşk sosyal medyada gündem oldu.

Brezilyalı model Elisane Silva, farkında olmadan beynindeki gizli bir tümör nedeniyle neredeyse 2 metre boyuna ulaştı. 26 yaşındaki Elisane, 1.98 cm boyuyla 1.62 cm boyundaki eşi Francinaldo Da Silva Carvalho’nun yanında adeta dev gibi kalsa da, aralarındaki yaklaşık 36 cm’lik farkın mutluluklarına engel olmadığını söylüyor.

“AİLEMDE KİMSE BU KADAR UZUN DEĞİLDİ”

Elisane, 10 yaşından itibaren kendisinde bir farklılık olduğunu fark ettiğini anlatıyor. “Sınıfta ve ailemde hep en uzun kişiydim. Bu yaştaki bir çocuk için oldukça fazlaydı” diyen Elisane, ailesinin de bu duruma çok şaşırdığını belirtiyor. Annesi 1.62, babası ise 1.70 boyundaydı.

TELEVİZYON PROGRAMI SAYESİNDE TEŞHİS KONDU

Hızla uzayan ve kemiklerinde, başında baskı hisseden Elisane’nin ailesi testleri karşılayamayınca, bir televizyon programı yardım etti. 2010’da Brezilya’nın Sao Paulo kentine giderek hem hikayesini paylaştı hem de tüm testleri ücretsiz yaptırdı. Sonuçlar, beynindeki hipofiz bezinde büyüme hormonu fazlalığına yol açan iyi huylu bir tümör olduğunu ortaya koydu. Bu durum “gigantizm” yani aşırı büyüme hastalığı olarak biliniyor.

Hayatı, 2011’de Francinaldo ile tanışınca değişti. Elisane, “Beni bir insan gibi gören ilk kişiydi. Onun ilgisiyle hayata yeniden tutundum” dedi. Çift, 2015’te evlendi ve şu an 3 yaşında Angelo adında bir oğulları var.

