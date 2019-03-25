Beyoğlu Belediyesi’nin çocuklar için oluşturduğu Hezarfen karakterinin 4 kitabı tanıtıldı

Beyoğlu Belediyesi, ünlü Türk bilgini Hezarfen Ahmet Çelebi’ den esinlenerek oluşturulan Hezarfen Çocuk Karakteri’nin maceralarını 4 farklı kitapta topladı. Beyoğlu’nun tarihini ve Beyoğlu ile bütünleşmiş isimleri anlatan 4 farklı kitap tanıtıldı.

Beyoğlu Belediyesi, ünlü Türk bilgini Hezarfen Ahmet Çelebi’ den esinlenerek oluşturulan Hezarfen Çocuk Karakteri’nin maceralarını anlatan 4 farklı kitap çıkardı. Turabibaba Kütüphanesi’nin hazırladığı ve tarihe yolculuk serisi olarak çıkarılan kitaplar, Beyoğlulu Hezarfen ile Galata Kulesi Macerası, Beyoğlulu Hezarfen ile Kasımpaşa, Beyoğlulu Hezarfen ile Kılıç Ali Paşa ve Beyoğlulu Hezarfen ile Piri Mehmet Paşa olarak basıldı.

4 kitabın tanıtımı için bugün bir program düzenlendi. Beyoğlu Anadolu İmamhatip Lisesi’ndeki tanıtım programına Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da katıldı. Programda ilk olarak Hezarfen Çocuk Karakteri ve arkadaşlarının yer aldığı tiyatro oyunu öğrencilerle buluştu. Beyoğlu ile özdeşleşmiş Kasımpaşa, Kılıç Ali Paşa ve Piri Mehmet Paşa’nın hayatlarının anlatıldığı tiyatro oyunu öğrencilerin gönlünü fethetti.

Program sonunda açıklamalarda bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, karakter üzerinden yapılan eğitimlerin çocuklardaki etkisinden bahsetti.

Demircan şöyle konuştu; “Karakterler üzerinden eğitim gerçekleştirmek çok etkili bir yöntem. Hazerfen aslında Beyoğlu ve Galata Kulesi ile çok ilişkili bir karakter. Böyle bir karakteri günümüze uyarlayıp bu karakter üzerinden semtimizin tarihi mekanlarını tanıtmak kıymetli bir düşünceydi. Görevimizin son günlerinde Turabibaba Kütüphanesi’nin bu hazırlığını da ortaya çıkarmaktan son derece mutluyuz. Şu ana kadar 4 kitap 3 mekan tanıtımı var.”

