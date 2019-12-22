HABER

Beyoğlu'nda bir apartmanın çatısı uçtu! Baba ve oğlu son anda kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 12:21 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda şiddetli rüzgar nedeniyle 4 katlı bir apartmanın çatısı koparak park halindeki araçların üzerine düştü. Bir baba ve çocuğu çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar etkisini gösterdi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Tepe Üstü Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısı koparak düştü.

BABA VE OĞLU SON ANDA KURTULDU

Çatı o esnada sokakta park halinde bulunan araçların üzerine düştü. Çatının bir hafta önce yapıldığı öğrenilirken, apartmanda yaşayanlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıyı kaldırmak için çalışma başlattı. Bir baba ve çocuğu çatının altında kalmakta saniyelerle kurtuldu.

ÇOK SAYIDA ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Çatının yeni yapıldığını söyleyen bir vatandaş, “Çatı yapılalı bir hafta oldu. Çatı ağırlık yapıyor diye kiremitleri indirdiler. Saçları koydular yukarı. O da bir hafta dayandı” derken, başka bir vatandaş da, "Altında araçlar var. Allah’tan insan yok. Baya bir araç var pert olan" ifadelerini kullandı.

ŞİDDETLİ RÜZGAR AĞACI DEVİRDİ

Kartal Atalar Mahallesi Halitpaşa Caddesi üzerinde park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi. Cipte küçük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen ağacı yoldan kaldırdı. Araç sahibi, rüzgar nedeniyle ağacın devrildiğini söyledi.

Kaynak: İHA

Gülben Ergen'den iddialı paylaşım! Bacak dekoltesiyle sosyal medyayı salladıGülben Ergen'den iddialı paylaşım! Bacak dekoltesiyle sosyal medyayı salladı
Bitlis’te öğrenciler, tarihi mekanları gezip, kendi masallarını yazıyorBitlis’te öğrenciler, tarihi mekanları gezip, kendi masallarını yazıyor
Jandarmaya 'etkili iletişim' eğitimiJandarmaya 'etkili iletişim' eğitimi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
beyoğlu çatı fırtına

En Çok Okunan Haberler

Ünlü türkücü dua istemişti! Acı haber

Ünlü türkücü dua istemişti! Acı haber

Ankara'da korkunç olay! Liseli genç feci şekilde can verdi!

Ankara'da korkunç olay! Liseli genç feci şekilde can verdi!

Kriz çıkartacak gelişme! Türk mürettebatlı gemiyi alıkoydular

Kriz çıkartacak gelişme! Türk mürettebatlı gemiyi alıkoydular

İYİ Partili başkana silahlı saldırı! Trafikte kurşun yağdırdılar

İYİ Partili başkana silahlı saldırı! Trafikte kurşun yağdırdılar

'Giydiğime pişman oldum! Çekmiş...'

'Giydiğime pişman oldum! Çekmiş...'

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sır oldular! Araçları terk edilmiş halde bulundu

Sır oldular! Araçları terk edilmiş halde bulundu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Çok konuşulan iddiaya Bakanlık'tan açıklama

Çok konuşulan iddiaya Bakanlık'tan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da korkunç ölüm!

Antalya'da korkunç ölüm!

Bolu'da tarihi eser operasyonu! 2 gözaltı

Bolu'daki operasyonda ele geçirildi!

İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli! Çok sayıda sefer iptal edildi

İstanbullular dikkat! Az önce duyuruldu

Son dakika: İdlib'deki saldırılar nedeniyle en az 25 bin sivil daha Türkiye sınırına geldi

25 bin sivil daha Türkiye sınırına yöneldi

'Kayıp' diye aranan çift ahırda saklanmış

'Kayıp' diye aranan çift ahırda saklanmış

Adana’da bin polisle uygulama!

Adana’da bin polisle uygulama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.