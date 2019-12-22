Beyoğlu'nda bir apartmanın çatısı uçtu! Baba ve oğlu son anda kurtuldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar etkisini gösterdi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Tepe Üstü Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısı koparak düştü.

BABA VE OĞLU SON ANDA KURTULDU



Çatı o esnada sokakta park halinde bulunan araçların üzerine düştü. Çatının bir hafta önce yapıldığı öğrenilirken, apartmanda yaşayanlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıyı kaldırmak için çalışma başlattı. Bir baba ve çocuğu çatının altında kalmakta saniyelerle kurtuldu.

ÇOK SAYIDA ARAÇ HASAR GÖRDÜ



Çatının yeni yapıldığını söyleyen bir vatandaş, “Çatı yapılalı bir hafta oldu. Çatı ağırlık yapıyor diye kiremitleri indirdiler. Saçları koydular yukarı. O da bir hafta dayandı” derken, başka bir vatandaş da, "Altında araçlar var. Allah’tan insan yok. Baya bir araç var pert olan" ifadelerini kullandı.

ŞİDDETLİ RÜZGAR AĞACI DEVİRDİ



Kartal Atalar Mahallesi Halitpaşa Caddesi üzerinde park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi. Cipte küçük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen ağacı yoldan kaldırdı. Araç sahibi, rüzgar nedeniyle ağacın devrildiğini söyledi.

Kaynak: İHA

