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  4. Beyoğlu'nda dört kişilik aile koronavirüs şüphesiyle gözaltına alındı

Beyoğlu'nda dört kişilik aile koronavirüs şüphesiyle gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2020 11:34 | Son Güncelleme

İstanbul Beyoğlu'nda bir aile sağlık durumlarından şüphelenip, 112 Acil Sağlık ekiplerini aradı. Gece yarısı hemen harekete geçen özel kıyafetli ekipler, 4 kişilik hastaneye kaldırdı

Beyoğlu'nda dört kişilik aile koronavirüs şüphesiyle gözaltına alındı

İstanbul Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, gece yarısı 'koronavirüs' şüphesi ile hastaneye kaldırıldı

Gece saatlerinde Beyoğlu ilçesindeki bir aileden sağlık ekiplerine telefon açıldı. Sağlık durumlarından şüphelenen ailenin ihbarıyla hemen harekete geçildi. Aile tarafından kendilerine yapılan ihbarı, 'koronavirüs' şüphesi olarak değerlendiren sağlık ekipleri özel kıyafetlerle ailenin yaşadığı eve geldi.

Ambulans ile sokağa gelen ekipler, aile üyelerini virüs testinden geçirmek için ambulans ile hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan 4 kişilik aile üyelerinin hasta olup olmadıkları yapılacak olan testler sonunda belli olacak. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

(İHA)

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beyoğlu istanbul koronavirüs

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