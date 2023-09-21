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Beyoğlu’nda Fransız turistin şüpheli ölümü! 10 kişi gözaltına alındı

21.09.2023 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu’ndaki bir otelde kalan 46 yaşındaki Fransız turist, 5. kattaki odanın penceresinden otelin bitişiğindeki üniversitenin bahçesine düştü. Metrelerce yükseklikten yere çakılan turist, olay yerinde hayatını kaybetti. Turistin, 10 arkadaşı da gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Beyoğlu’nda Fransız turistin şüpheli ölümü! 10 kişi gözaltına alındı

Beyoğlu’ndaki olay, 12.00 sıralarında Beyoğlu Şişhane’de meydana geldi. İddiaya göre, Saint Denis (46) isimli Fransız turist, bilinmeyen bir nedenle kaldığı otelin 5. katındaki odanın penceresinden yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denis’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, turistin düştüğü üniversitenin bahçesinde incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Denis’in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

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Denis’in otel odasında beraber kaldığı arkadaşları ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan, turistlerin alkollü oldukları iddia edildi.

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"DEHŞET BİR SES GELDİ"

Olayı anlatan esnaf Şahin Karakaya, "Sabah saatlerinde mağazamızı açtık, dehşet bir ses geldi. Tabii ne olduğunu anlayamadık, sonrasında üniversiteden güvenliklerin çıktığını gördük. Bir kişinin düştüğünü söylediler. İntihar mı yoksa düşme mi bilmiyoruz. Otelin arka tarafındaki dış penceresinden düşmüş. O anda da Fransız turist ölmüş. Odada da aşağı yukarı 10 kişi kalıyorlarmış. Herhalde hepsini gözaltına alacaklar" dedi.

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ALKOLLÜ OLDUKLARI İDDİASI

Görgü tanığı Ümit Erdem, "Ben burada otururken büyük bir gürültü geldi. Güvenlikler üniversiteden çıkarken adam düştüğünü söylediler. Biz de yardım amacıyla oraya gittik. Girdiğim gibi ortalığın kan revan olduğunu gördüm. Artık yapılacak bir şey yoktu, dışarı çıktık. Genç bir erkekti, sanırım en üst kattan düşmüş. Polisler alkollü olduklarını söylüyor. Evin içinde 11 kişi varmış" şeklinde konuştu.
Olayla ilgili incelemeler sürüyor. (İHA)

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